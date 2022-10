Šílený incident v Třebíči: Hokejistu zasáhla petarda. Kotel soka překvapil reakcí

Těžko pochopitelný krok podnikl někdo z návštvníků pondělního utkání mezi Třebíčí a Přerovem. Během duelu na trestnou lavici hodil petardu, která trefila hráče Přerova, jenž si v tu chvíli odpykával trest. Třebíčský kotel se ale od chování viníka distancoval a jeho zástupci se po zápase šli hostujícímu celku omluvit.

Rok Macuh si zrovna odpykýval dvě minuty za nedovolené bránění, když to zimním stadionem Horáků jen zadunělo. Slovenský útočník se sesunul k zemi a chvíli nebylo úplně jasné, co se stalo. Nakonec vyšlo najevo, že někdo z návštěvníků zasáhl Macuha hozenou petardou. Přerovskému hráči byla ještě na trestné lavici poskytnuta lékařská pomoc a hokejista se vzápětí sám odebral do šatny.

Pyrotechniku na hostujícího forvarda podle všeho hodil někdo z třebíčských příznivců, kteří se ale jako celek od tohoto útoku distancovali. Zástupci domácího kotle se po zápase za přerovským mužstvem vypravili, aby se mohli za celou záležitost omluvit.

„Ve spolupráci s policií pracujeme na vyšetření incidentu. Na stadionu máme dostupnou techniku, která pomůže k odhalení viníka, i když z tipů některých diváků a ochranky už asi víme, kdo pyrotechniku použil,“ řekl po incidentu Daniel Šlapák, marketingový manažer Třebíče. Klub pak Macuhovi popřál, aby byl brzy v pořádku.