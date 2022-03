Gólmani Komety: z luxusu do bídy. Tomek jako jednička neuspěl, co dál?

Z luxusní brankářské sestavy nezbylo nic. Předkolo s Libercem dochytal v brněnském dresu Pavel Jekel z Třebíče, povolaný v den utkání. Marek Čiliak náhle onemocněl, Jakub Sedláček je dlouhodobě zraněný, Lukáš Klimeš bojoval s Přerovem v Chance lize a Matej Tomek vydržel v bráně do třetího gólu. Pozici jedničky, do níž byl v létě angažován, v sezoně nepotvrdil.

Před rokem byl prvním gólmanem Komety dlouhán Karel Vejmelka. Po jeho odchodu do NHL sáhl klub po Slovákovi Matejovi Tomkovi (24). Což o to, v tréninku prý vypadá výborně. Je učenlivý, poctivý, z olympijských her v Pekingu si nedávno dovezl bronz. Navíc má perspektivu. Otázkou je, zda pro Brno. Očekávání první rok nenaplnil.

Když dorazil pár hodin před koncem přestupního termínu z Popradu mazák Marek Čiliak, vzbudilo to údiv. Nečekaným tahem dal boss Libor Zábranský najevo, že s Tomkem, potažmo Jakubem Sedláčkem (tehdy zdravým), není úplně spokojený. Chtěl mít vzadu na výběr i v době, kdy byl slovenský reprezentant v Číně. Nakonec převzal Čiliak roli prvního omaskovaného muže a počítá se s ním nadále.

Strůjce dvou extraligových titulů měl nastoupit i do páté partie na severu Čech. Jenže v den zápasu ochořel. „Ráno mi volal pan Horáček (asistent trenéra) a poprosil mě, jestli bych nebyl na telefonu. Že Markovi není dobře a že se během hodiny ozvou,“ popsal Pavel Jekel, jenž byl pro Kometu jediným rychle dostupným řešením v nouzi. Po vyřazení Třebíče ve čtvrtfinále play off Chance ligy měl volno. „Řekli mi, jestli bych nepřijel do Liberce jako dvojka. Samozřejmě jsem s tím neměl problém. Nakonec pro mě přijeli a vyrazili jsme,“ vylíčil hektické hodiny.

Jakmile inkasoval Tomek třetí branku od Jakuba Klepiše, šel odchovanec klubu do akce. V minulém ročníku naskočil v extralize dvakrát, v tom aktuálním si připsal pouze tento jediný start. „Extraliga je rychlejší, člověk na to není z tréninku zvyklý. I systém hry je jiný než v Chance lize a hraje se bez větších chyb,“ srovnal obě soutěže. „Hlavou se mi nic nehonilo. Skočil jsem tam a řekl si, že zkusím chytit vše, co na mě poletí,“ dodal.

Šestadvacetiletý Jekel se stal pátým brankářem, kterého Brno v sezoně využilo. V základní části nastoupili Sedláček, Čiliak, Klimeš a Tomek, v předkole se protočilo trio Tomek, Čiliak, Jekel. A to byl ještě na střídačce junior Michael Schnattinger. I tahle nestabilita v brankovišti, byť z větší části způsobená zdravotním stavem, zapříčinila výsledkový propadák. Pevná opora v bráně chyběla.

Situace na citlivém postu se bude znovu řešit. Čiliak zůstane, Sedláček odejde, Tomek dost možná také. Končí mu smlouva, klub na něj může uplatnit opci. S tím se ale prý moc nepočítá. Proslýchá se o jednáních s reprezentantem Patrikem Bartošákem z finského Lahti, ovšem ten to popírá.

