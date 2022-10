Koller po debaklu Sparty: Rosického je mi líto. Otázkou je, zda by nebylo lepší skončit

Čtyřgólová nálož, kterou Sparta schytala v nedělním duelu se Slavií, neutekl ani fotbalovým osobnostem, které už profesionální kariéru pověsily na hřebík. K debaklu se v pořadu Přímák, pocházejícím z dílny webu Sport.cz vyjádřil i legendární fotbalista Jan Koller, který v mnoha situacích na hřišti nastupoval po boku sportovního ředitele Sparty Tomáše Rosického. A jeho slova o bývalém spoluhráči jsou opravdu upřímná.

Derby mělo být velkou podívanou pro fanoušky obou pražských klubů. Namísto toho ale příznivci Sparty první poločas sledovali spíše variaci na Mlčení jehňátek. Do letenské brány napadaly čtyři kousky, ze kterých se hosté nedokázali vzpamatovat a najít na ně odpověď.

Debakl pochopitelně zasáhl nejen fanoušky, ale také hráče a činovníky klubu. Mezi které patří i bývalý fotbalista Tomáš Rosický , kterého Koller dobře zná nejen z nároďáku, ale také z Borussie Dortmund.

„Tohle si nezaslouží, sám se asi hodně trápí situací ve Spartě. Je to extrémní, nepříjemná situace,“ pravil v pořadu na adresu svého bývalého spoluhráče legendární dlouhán.

„Je otázka, jestli to má zapotřebí, jestli by nebylo lepší skončit a nestresovat se a užívat si zaslouženého odpočinku," myslí si Koller. Že má »Rosa« svou práci ve fotbalovém prostředí rád sice chápe, ale přesto by vše mělo mít nějakou mez: „Musí to mít nějaké mantinely, než aby si uhnal nějaký infarkt," řekl.

„V kariéře měl velikánskou smůlu, jinak by byl ještě někde jinde, ale teď je mi ho líto ještě víc,“ přiznal bývalý reprezentant plážového volejabalu.