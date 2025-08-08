Hvězda NFL fotografem: Kolizi s hráčem si nenechala líbit. Za kolik má vybavení?
Marshawn Lynch je zpět. Někdejší originální hvězda NFL, která odmítala mluvit na tiskovkách a měla zálibu ve zlatých kopačkách, se zjevila v Seattlu při prvním přáteláčku před novou sezonou s fotografickou akreditací a solidním vybavením. Lynch se v jednom z okamžiků srazil s hráčem skórujícím touchdown a kolizi si nenechal líbit.
George Holani, running back Seattlu, právě dolétl do endzony pro touchdown, a když se zvedal, zády málem vrazil do mohutného chlapíka s fotoaparátem. Ten před nárazem necouvnul, jen nastavil loket a lehce jím do hráče Seahawks ťuknul.
Fanoušci si toho incidentu možná napoprvé ani nevšimli, televizní režie jim ale situaci ráda ukázala znovu. Ten borec s foťákem byl Marshawn Lynch.
Před deseti lety byl jednou z nejosobitějších hvězd NFL. Dominantní running back, který pomohl Seahawks k Super Bowlu v roce 2014 a mohl jim zřejmě zajistit i titul o rok později, pokud by v posledních sekundách dostal z yardové vzdálenosti balon do ruky.
Mimo hřiště byl Lynch známý příklonem k bonbonkům Skittles a naopak mrazivou rezervovaností k novinářům. Ta šla tak daleko, že dostával pokuty za to, že s nimi nemluví. Pak na tiskovky chodil, ale odpovídal jedním slovem, nebo aby dokola opakoval: „Jsem tu, abych nedostal pokutu.“
V neděli v Seattlu se Lynch při zápase proti Las Vegas Raiders k překvapení celé Ameriky objevil v hnědé oficiální vestě NFL pro fotografy.
„Pokud měl vestu, tak dostal akreditaci. Získat akreditaci pro někoho jako je Marshawn Lynch, potažmo v mužstvu, kde hrál, je jednoduché. To je otázka jednoho telefonátu,“ líčí Kamil Herák, který fotil už deset zápasů NFL. „Vůbec netuším, jak je na tom se svými fotografickými schopnostmi. Třeba neumí pořádně zaostřit. Fotit americký fotbal je velmi těžká disciplína. Hodně se hraje pod umělým osvětlením, v halách. Možná si to šel jenom zkusit.“
Lynch sice neměl tak drahý aparát jako profesionální fotografové vedle něj, ale špatné vybavení to nebylo.
„Tělo fotoaparátu a objektiv mohl mít dohromady tak za dvě stě tisíc. Je to bezzrcadlovka, proto to vypadá trochu legračně, ale je to profi nářadí,“ vysvětluje Herák.
Zápas mezi Seahawks a Raiders má pro Lynche speciální význam. Se Seattlem zažil své největší úspěchy, Raiders jsou jeho srdcovým týmem. Narodil se v Oaklandu, kde klub v minulosti působil, a ukončil v něm kariéru.
Při zápase měl na sobě kromě fotografické vesty i žlutou pásku. Na levé ruce v těsném sousedství zlatých hodinek s diamanty měl připnutou visačku.
„Vesta, pásek a visačka jsou tři znaky, které potřebujete, když fotíte zápas NFL,“ vysvětluje Herák. „V New Orleans byla visačka na tenké gumičce. Bál jsem se, abych ji neztratil, tak jsem ji nosil v kapse. Ale často mě zastavovala security.“