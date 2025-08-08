Srandista Fully si říká o šanci v áčku Slavie. Expert: Náhrada za Dioufa to ale není
Pár bystrých očí už jeho potenciál zaznamenalo na jaře. Emannuel Fully se jako nejnovější liberijský objev Slavie tehdy připojil k B-týmu a začal pod novým koučem Janem Jelínkem pravidelně naskakovat ve druhé lize. Po pouhém půlroce má našlápnuto k tomu, aby vyskočil o úroveň výš, pražský klub v něm vidí záplatu na levý kraj obrany. Proč ale nejde o přímou náhradu za El Hadjiho Malicka Dioufa?
Osvalená postava, 186 centimetrů, výborná hra ve vzduchu, intenzita, souboje… „Je to přesně ten typ hráče, který se ve Slavii trenérům líbí,“ vydechne bývalý záložník a expert Sportu Karel Piták. Už na jaře ho v béčku „sešívaných“, kde hraje jeho syn Eliáš, Fully zaujal.
Kde se v Praze vzal? Slavia po Divineu Teahovi vsadila podruhé v krátké časové ose na liberijskou stopu, mladíka si vytáhla na zkoušku na hostování z tamního klubu Watanaga, předtím mu nevyšla zkouška v dánském druholigovém Horsens. Po úspěchu s Oscarem a ziskem mladíka Teaha červenobílí monitorují trh s liberijskými mladíky s větší pečlivostí. Nejde o čistou náhodu.
Fully do druhé ligy vlétl po hlavě, v úvodním jarním duelu s (tehdejší) Líšní běhal po lajně nahoru a dolu, téměř vstřelil branku a na závěr se nechal skoro vyloučit faulem na Václava Dudla, který musel hřiště opustit na nosítkách. „V nelogických faulech stále sbírá zkušenosti,“ potvrdil kouč B-týmu Jan Jelínek. „Potřebuje se vyhrát, i v derby béček dělal zbytečné fauly,“ myslí si Piták.