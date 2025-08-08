Předplatné

Oktagon 74 ONLINE: Návrat organizace na Štvanici. Novotný promluvil po vážení

Video placeholder
Oktagon Štvanice. Peňáz potřebuje vakcínu. Buday vs. Fleury? Szabová vyhraje
Slovenská máma Lucia Szabová slaví vítězství po návratu do klece
Dominik Humburger v souboji se Slovákem Samuelem Krištofičem
Promotér Ondřej Novotný během turnaje Oktagon 65
Marián Šustr, iSport.cz
Oktagon
Po dvou letech se špičkové MMA opět vrací na pražskou Štvanici, sobotní večer je ve znamení turnaje Oktagon 74. O ženský titul v bantamové váze bojuje Slovenka Lucia Szabová, proti ní stojí Cecilie Bolanderová z Norska. Na programu jsou mimo jiné také čtyři čtvrtfinále Tipsport Gamechangeru, český bojovník Dominik Humburger čelí Marku Hulmemu z JAR. Průběh celého turnaje sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Online přenos - Oktagon 74 na Štvanici
Zprávy ze dne 8. srpna 2025

8. srpna 2025 · 11:38

Promotér Oktagonu Ondřej Novotný po pátečním vážení pro iSport promluvil o sobotním turnaji i dalších plánech organizace.

Video placeholder
Novotný: Kincl vyhrál trashtalk. Na Štvanici budeme pravidelně. Buday a Martínek v Oktagonu?
8. srpna 2025 · 10:00

Pusťte si ve videu analýzu nejzajímavějších zápasů ze sobotní Štvanice.

Video placeholder
Překvapí “outsider” Humburger? Musí tlačit! Szabová potřebuje rychlý finiš | analýza Fight!
8. srpna 2025 · 09:00

Poražený, kterému fanoušci vyjádřili přízeň v hlasování a dali mu tak druhou šanci. Marek Mazúch se po inkasovaném K. O. vrací do pyramidy Tipsport Gamechanger, opět jej čeká polský soupeř, tentokrát s daleko věhlasnějším renomé, Krysztof Jotko. „V době, kdy on bojoval v top organizaci světa, jsem já seděl ještě jako voják na covidovém oddělení a pomáhal zdravotníkům během pandemie,“ vypráví bijec v rozhovoru pro deník Sport a pořad Fight. Více čtěte ZDE>>>

Video placeholder
Mazúch: Měním se jako člověk i sportovec. Vstup do armády? Životní omyl!
8. srpna 2025 · 08:00
