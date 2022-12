Hedvika Kollerová o rozpadu manželství s fotbalistou Janem: Měli jsme se rozvést dřív!

Byli spolu 15 let, mají dvě dcery, ale manželství jim v roce 2019 krachlo. Hedvika Kollerová (45) teď v knize Ženy za zády popsala detaily bolavého rozvodu s Janem Kollerem (49).

Byla to láska jako trám! Vytáhlý »Dino« a vnadná »Heduš« k sobě perfektně pasovali. Jenomže jak to tak bývá, nic nevydrží věčně. „Myslím si z vlastní zkušenosti, že by spolu lidi neměli být jenom kvůli dětem, že to není dobře. A kdybychom se spolu rozešli dřív, bylo by to lepší. Oba nás to poznamenalo. Oba jsme se obětovali stejně,“ otevřela se Hedvika v knižní zpovědi.

Víkend v gay hotelu

Krach ostře sledovaného vztahu ale proběhl v relativním poklidu. „Vždycky budu Honzu v něčem respektovat a budu ho mít v srdci, mám s ním dvě děti, díky němu žiju v Monaku. Nejsem naivní, vím to. Jsem si vědoma, že mám díky němu určité podmínky, abych mohla žít právě tam,“ připouští Hedvika a zároveň dodává: „Druhá věc je, že už to dáváme s holkama pár let bez něj, a zvládáme to. Není to med, jde o nejdražší stát a ustát tam život je velmi složité. Makám od rána do večera.“

Zavzpomínala také na »romantické« chvilky s nejlepším kanonýrem nároďáku. „Když jsme chtěli jet sami na romantický víkend do Barcelony, Honza omylem rezervoval hotel pro gaye. Bavili jsme se ale výborně,“ směje se po letech.

Na chlapa není čas

Zatímco srdce Jana už pěknou chvíli patří brunetě Zuzaně, Hedvika je sama a stará se o dcery Hedviku (17) a Katku (14). „Já nemám spřízněnou duši. Já se spoléhám jenom sama na sebe. Pro mě jsou teď vztahy zapovězené. Holky jsou pro mě projektem číslo jedna, dovést je do dospělosti, dovychovat je a chci, aby dostudovaly,“ má paní Kollerová jasno.