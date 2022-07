Siegl a spol. proti nováčkovi Kollerovi. Co hvězdám Sparty vadilo?

Cesta za slávou může být pekelně trnitá. Na vlastní kůži to poznal i Jan Koller. Než se stal historicky nejlepším střelcem fotbalové reprezentace, musel překonat spoustu překážek. Jedna obří před ním stála ve Spartě. Skromný čahoun ze Smetanovy Lhoty se posunul z béčka do mistrovského týmu – a hvězdná konkurence v čele s miláčkem fanoušků Horstem Sieglem se začala cítit ohrožená. I o tom vypráví dokument Jan Koller – Příběh obyčejného kluka, který bude mít premiéru 10. srpna. Na iSport.cz můžete sledovat exkluzivní ukázky z filmu.

Šest zápasů plus gól v derby na Bohemians, kterým Spartu v květnu 1995 přiblížil k titulu. První ligové jaro bylo pro Jana Kollera povedené, jako náhradník se pomalu rozkoukával v týmu českých šampionů.

Jenže tak idylické to zase nebylo.

„Fanoušci šli proti němu, protože zabíral místo oblíbenci Horstu Sieglovi, který byl ve Spartě iks let. Dával důležité góly a s fanoušky to uměl, měl je na svojí straně,“ vzpomíná Kollerův tehdejší spoluhráč Roman Vonášek.

Podobně mluví i další sparťanská star poloviny devadesátých let, záložník Pavel Nedvěd: „Honza měl těžkosti s útočníky, se Sigim a dalšími. Šlapal jim na paty a bylo vidět, že by mohl hrát evropský fotbal. A oni se báli o svoje místo, dělali mu problémy.“

Koller měl na jednu stranu radost, že se dostal do mužstva českých fotbalových králů, ale taky v něm bublal vztek. Pořád se mu nedařilo zapadnout do kolektivu, který mu dělal naschvály a vytěsňoval ho na okraj. „V ten moment mu nikdo nepomohl. Spoluhráči ani trenér,“ dodává Vonášek.

„Když jsem ze Sparty odešel, zbytek hvězd se do Honzy pustil,“ líčí tehdejší sparťanský kouč Jozef Jarabinský.

A co samotný Horst Siegl? „Myslím, že takhle to úplně nebylo. Honza to cítí trochu jinak, vyjádřil se a mně to nevadí.“

Ve filmu bude řeč nejen o Kollerových trablech ve Spartě, o jeho pestré kariéře se v kině dozvíte mnohem víc. A taky uvidíte spoustu dalších hvězd v čele s mistrem světa Mariem Götzem.

Premiéra se uskuteční 10. srpna v Cinema City v pražském Slovanském domě. Ještě předtím se odehrají čtyři předpremiéry: 28. července v Praze a o den později v Plzni, 4. srpna v Brně a 5. srpna v Ostravě. Vstupenky jsou už teď k dostání v síti Cinema City.

„Přijďte se na film spolu se mnou podívat,“ zve Koller nejen fotbalové fanoušky.