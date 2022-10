Olympijská smolařka Hopjáková dostala krutou ránu: Je mi z toho smutno!

Čeká ji pořádně těžká zima. Snowboardistka Vendula Hopjáková (26) dostala drsnou ránu. Dukla jí neprodloužila smlouvu a talentovaná česká olympionička má obrovské problémy s financováním své přípravy i účastí na závodech. Sympatická dívka, která je už několik let druhou nejlepší závodnicí hned za Eva Adamczykovou, tak dost pravděpodobně absolvuje jen velmi očesaný program.

Reprezentovala hned na dvou olympiádách, ale ani to na novou smlouvu zřejmě nestačilo. Na té letošní v Pekingu navíc utrpěla nepříjemné zranění. I přes to, že ji trápila už v tréninku bolest kotníku, tak závod nevzdala. „I když jsem bolavá a nervózní, tak na tenhle den jsem čekala tak dlouho, že si to jedu dnes užít,“ napsala tehdy na svém Instagramu.

Prošla kvalifikací, ale v osmifinále přišel tvrdý pád. Češka zůstala v bolestech ležet na trati a rychle se k ní sběhli doktoři. Následně byla na kanadských saních odvezena. Ředitelka komunikace ČOV Barbora Žehanová následně informovala o tom, že Hopjáková utrpěla zlomeninu v oblasti horní končetiny.

Velká smolařka tak nedokončila ani svou druhou olympiádu. Na té v Pchjongčchangu si totiž v kvalifikaci zranila kotník. Nyní jí čeká ještě o poznání těžší práce. Svou touhu připravit se a probojovat na třetí hry v řadě musí zvládnout bez silné podpory oddílu.

„První rok co nebudu jezdit pod Duklou,“ konstatovala Vendula jádro svého problému. „Bohužel mi nebyla prodloužena smlouva a Olympijské hry byly poslední závod, který jsem jela pod Duklou. Pořád je mi z toho smutno, ale nedá se nic dělat,“ pokračovala ve zpovědi.

„To je taky důvod, proč tolik netrénuju s týmem a proč jsem byla zatím jen na jednom soustředění na sněhu. Od června totiž všechno je jen na mě a bohužel nemám tolik peněz. Nicméně se nevzdám a skončím, až já budu chtít a ne proto, že mě někdo nechce podporovat v tom, co se snažím dělat už od mala. Bude to hodně náročná sezóna, ale věřím, že to zvládnu!“ Neztrácí ani přes finanční problémy chuť a lásku ke svému sportu.

„Moc tímhle děkuju sponzorům, bez kterých by to dál nešlo, a musela bych skončit. Je smutné, jak je vše jen o penězích. Já teď ještě rychle vydělávám peníze, abych na zimu měla našetřeno a mohla si tak dovolit odjet z ČR,“ prozradila Vendy svůj aktuální program.

„20.11 odjíždím na měsíc pryč a pojedu 3 světové poháry. Opravdu se nemůžu dočkat. Bohužel pak nějaké závody, které jsou drahé, vynecháme, ale o to víc si užiju ty v prosinci,“ těší se aspoň na tu část sezóny, které se zúčastní.