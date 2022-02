Tvrdý pád parťačky Samkové na ZOH. Hopjáková ho odnesla zlomeninou

Smůla se jim lepí na prkno. Čeští snowboardcrossaři a olympijské hry, to je spojení, které jako by mělo zůstat zapovězené. Naposledy se to projevilo u Venduly Hopjákové. Pětadvacetiletá reprezentantka tvrdě upadla v osmifinálové jízdě. Z tratě byla následně odvážena na kanadských saních. Dle informací z českého týmu utrpěla zlomeninu v oblasti horní končetiny.

České „prokletí“ se promítlo do závodu snowboardcrossařek, v němž za normálních okolností měla startovat i dvojnásobná olympijská medailistka Eva Samková . Kvůli dřívějšímu zranění ale pouze komentovala na ČT Sport, na trať ale vyrazila Vendula Hopjáková .

I pětadvacetiletou Češku potrápilo už v tréninku zranění kotníku, přesto s bolestmi do závodu šla. „I když jsem bolavá a nervózní, tak na tenhle den jsem čekala tak dlouho, že si to jedu dnes užít,“ napsala do příběhu na svém Instagramu Hopjáková.

Prošla kvalifikací, ale v osmifinále přišel tvrdý pád. Hopjáková měla pomalejší start. Ze čtvrtého místa se chtěla dostat dopředu přes Rusku Paulovou, ale zavadila o její prkno a karambol byl na světě. Češka zůstala v bolestech ležet na trati a rychle se k ní sběhli doktoři. Následně byla na kanadských saních odvezena.

„Nevěřila si, měla zůstat na frontsidu a narvat to pod ní. Trošku se toho lekla. Chtěla se vrátit zpět na backside, což ve frontsidové zatáčce mělo fatální následek, že se zasekla o prkno Rusky. Myslím, že jí mohlo vypadnout rameno. Snad to nebude nic hrozného,“ reagovala v přímém přenosu na ČT Sport Eva Samková.

Ředitelka komunikace ČOV Barbora Žehanová následně informovala o tom, že Hopjáková utrpěla zlomeninu v oblasti horní končetiny. „Budeme se snažit ji co nejdříve dostat do péče lékařů v Česku,“ doplnila. Hopjákovou tak provází dál olympijská smůla. Už na minulých Hrách v Pchjongčchangu si totiž v kvalifikaci zranila kotník. Co se ale týče olympiády v Pekingu, tak ta je pro české snowboardcrossaře celkově zakletá.

Největší hvězda Eva Samková kvůli zlomenině obou kotníků do Číny ani neodcestovala. Jan Kubičík se zranil při tréninku a nemůže startovat. Nahradit ho měl narychlo Radek Houser, který si ale prožívá doslova covidové peklo. První test po příletu měl hraniční, druhý vyšel špatně a musel do izolace. Místo závodění to tak bude pravděpodobně jediná věc, která ho na Hrách potká. Po příletu byl zase jako rizikový kontakt označen trenér Marek Jelínek, jelikož seděl v letadle poblíž ruské olympioničky, která byla pozitivně testována na covid.

„Věřila jsem Radkovi, předvedl v Cortině před olympiádou skvělý výkon. Když se stalo neštěstí Honzovi Kubičíkovi, kterému jsem fandila a věřila, že může zajet dobrý výsledek, tak jsem si říkala: Aspoň ten Radek. Neznám člověka, který se víc snaží a dělá víc věcí pro ten sport a závody, než on. V týmu nás kolikrát už rozčiluje, jak chce pořád něco dělat a trénovat. Doufám, že se všichni ve zdraví vrátí a budeme se moct připravovat na novou sezonu,“ konstatovala v přímém přenosu na ČT Sport Samková.