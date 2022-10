Komplikace pro Jordánovu ženu: Vyjížďka na koni skončila katastrofou

Manžela má Lucie Jordánová desítky kilometrů daleko, což při péči o rodinu určitě nepomáhá. Teď ale čelí ještě větší výzvě. Lucie jako vášnivá milovnice koní využila jeden ze slunečných dní k vyjížďce, ale oblíbený relax se bohužel zvrtl v noční můru...

Původně poklidná podzimní vyjížďka se zprvu jevila jako skvělý nápad. Namísto vyčistěné hlavy se ale Jordánova žena vrátila domů se zraněním.

„Před 10 dny, jak byla ta nádherná neděle, tak jsem jela na vyjížďku na koni. Bohužel nedopadla podle představ,“ napsala Lucie k fotografii z nemocnice. Zatímco její manžel v Rusku nastupuje za tamní Chabarovsk, ona tak doma v Česku zůstala sama na syna Michala a dcerku Stellu Annu.

„Dávám si to sem, protože to k mému životu teď patří a mnohé to vysvětlí. Děkuji všem, co nám pomáhají,“ uzavřela svůj příspěvek Jordánová, která před pár dny sdílela fotku svého muže, kterému od posledního shledání narostlo na hlavě pořádné »páčo«.

Přiznala taky, že je jediná, kdo se o Michalův účes může starat a tak je možné, že až se uvidí příště, bude mít český obránce vlasy až po zadek. České ministerstvo zahraničí totiž vydalo svým občanům doporučení se do Ruska, kde Jordán působí, vůbec nevypravovat, či zemi naopak urychleně opustit...