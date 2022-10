Cyklistka se učí znovu chodit a mluvit: Děsivá nehoda němé bojovnice!

Dokáže se postavit, udělá pár krůčků, ale o své bolesti promluvit nedokáže, respektive nemůže. Cyklistka Amy Pietersová (31) se po děsivém pádu stále nedokáže vyjadřovat…

Na dráze, ale i na asfaltu své soupeřky drtila. Vždyť na oválu získala tři tituly mistryně světa (2019 – 2021). Na silničním mistrovství Evropy zase před třemi lety zvítězila v závodě s hromadným startem a ve smíšené štafetě, v níž ve stejný rok získala zlato i na mistrovství světa.

Jenomže loni v prosinci drobná Nizozemka při soustředění ve Španělsku na dráze havarovala, poranila si hlavu a její život se otočil o 180 stupňů. Nejprve ji na jihu Evropy lékaři po operaci uvedli do umělého spánku, ze kterého se probrala až po 4 měsících.

„Učila se znovu dýchat, pak jíst. Byl to strašný pohled,“ řekl otec Pietersové. V srpnu se vrátila do Nizozemska, jejím domovem se stalo rehabilitační centrum ve Woerdenu, kde začala dělat větší pokroky. „S malou pomocí ujde pár metrů. Cvičí a poctivě trénuje,“ napsali na internet správci Amyina webu. Poraněný mozek však Pietersové »zamkl« ústa, což její okolí ničí. „Je proto pro ni složité se vyjádřit, což je pak těžké pro ni i pro nás,“ stojí ve vzkazu ze sociálních sítí.

Záchvaty a panika

Amy se už dokonce projela i na tandemovém kole, jenomže její zdravotní stav se nezlepšuje, jak by si lékaři a rodina představovali. „Když má epileptický záchvat, všichni panikaříme. Naposledy, když ho Amy měla, to znamenalo velké zhoršení. Naštěstí díky rychlému zásahu to pro ni nemělo žádné další vážné důsledky až na pochopitelnou únavu,“ nepanikaří nejbližší Pietersové.