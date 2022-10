Cyklokros v Ostravě: smlouva na pět let, sedm povrchů a unikátní „tobogán“

Junior Václav Ježek dorazil do cíle jako druhý • ČTK / Svoboda Jaroslav

Evropský pohár se v Ostravě pojede dalších pět let • Jan Brychta/Cyklokros Ostrava

Unikátní industriální lokalita Dolních Vítkovic bude nadcházejících pět let dějištěm Evropského poháru v cyklokrosu. Ostravským organizátorům a zástupcům Českého svazu cyklistiky se podařilo vyjednat kontrakt s Evropskou cyklistickou unií UEC. Závody budou vždy v předvánočním čase, letos je dvoudenní podnik naplánovaný na 17. a 18. prosince.

Ostravskou specialitou bude kromě unikátního prostředí i originální trať s netradičními typy překážek a různorodostí povrchů. Na tříkilometrovém okruhu Evropského poháru se jich vystřídá hned sedm.

„Odstartujeme na dlažebních kostkách, přejíždíme asfalt, dostáváme se na hlínu a trávu, z ní postupně přes asfaltovou cestu a technické depo do písku,“ popisuje stavitel trati Radovan Šťastný. „Poté na šotolinu, ze které závodníci vyjedou na dřevěný most a trať naprosto unikátně prochází také halou kolem vysoké pece číslo 4. Máme snad všechno. Samozřejmě, pokud ještě nebude sníh a led, což v prosinci být může.“

Zpestřením je i extrémně strmé schodiště. „Myslím, že nic takového nikde jinde není. Skoro bych řekl, že je to něco na pomezí tobogánu, výtahu a schodiště,“ dodal Šťastný.

Pod vysokou pecí už se v Ostravě závodilo. Ukázkový ročník vyhrál Jakub Ťoupalík, týmový kolega aktuálně nejlepšího českého jezdce Michaela Boroše a bratr bývalého juniorského světového šampiona Adama Ťoupalíka.

„Cyklokros se ve světě posouvá do nových atraktivních lokací, areál Dolních Vítkovic je přesně to, co může naši disciplínu oživit a přilákat k ní nové závodníky i fanoušky,“ věří Petr Balogh, předseda komise cyklokrosu Českého svazu cyklistiky.

Evropský pohár je určen především závodníkům a závodnicím v kategoriích kadetů, kadetek, juniorů, juniorek a mužů i žen do 23 let. „Tak, aby co nejširší pole mladých krosařů získalo možnost závodit v kvalitní mezinárodní konkurenci,“ vysvětluje ředitel závodu Miloš Židík.

Ostravské závody jsou zařazeny v kalendáři UCI na úrovni C2. „Je tedy možnost získat body do mezinárodního žebříčku i slušné prize money, na které by mladí cyklisté ve Světovém poháru v konkurenci belgických a holandských jezdců jen těžko dosáhli,“ dodal Židík.