Šílenství na tenisovém kurtu: Otec brutálně zmlátil svou čtrnáctiletou dceru!

Naprosto nechutné chování rodiče zachytil na kameru jeden z přihlížejících na tenisových kurtech v srbském Bělehradě. Otec zde drsně napadl svou teprve čtrnáctiletou dceru a svou agresivitou šokoval naprosto všechny. Děsivé video se díky sociálním sítím rozšířilo do celého světa.

Podle dostupných informací by se mělo jednat o čínské občany, kteří aktuálně v Srbsku žijí. Padesátiletý otec napadl svou dceru poté, co už nechtěla dále trénovat. Svou nespokojenost jí tak dal ještě na kurtu pořádně pocítit. To, že se v okolí nachází řada přihlížejících, ho zřejmě vůbec netrápilo.

Zarážející je i skutečnost, že se dcera vůbec neodvážila bránit. Když se rezignovaně usadila na lavičku, tak jí otec strhl na zem, kde do ní ještě kopal. Celé běsnění natočil chorvatský herec Igor Jurič, který navíc okamžitě podal na muže trestní oznámení, což potvrdilo i srbské ministerstvo vnitra. Stejně jako fakt, že byl muž identifikován a zatčen.

Případem se okamžitě začala zabývat i srbská média, která přinesla pohled samotného agresora. Muž uvedl, že jeho dcera odmítla pokračovat v tréninku, a tak ji chtěl takto přinutit. Prý nebylo úmyslem jí ublížit a věří, že jednal správně, protože takové zacházení je v Číně normální.

Celý incident pobouřil i hvězdy světového tenisu. Rázně se proti tomu ohradila například bývalá světová jednička z Běloruska Viktoria Azarenková. Šokující video sdílel i Švýcar Stanislas Wawrinka.