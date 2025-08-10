Déjà vu v Ďolíčku, Júsuf jako Drchal. Prázdná brána neznamená gól. Veselý: Alarmující
Spálit takhle obrovskou šanci, to se v lize opravdu jen tak nevidí. Ale aby jeden tým netrefil prázdnou branku dvakrát po sobě? To se zdá přímo nemožné. Jenomže přesně tohle se v Ďolíčku „povedlo“ domácím Bohemians, když na obrovskou minelu Václava Drchala navázal v dalším klání proti Jablonci Júsuf. I kvůli jeho zmařené superšanci Bohemians potřetí za sebou prohráli, tentokrát 0:1. „Nenapadlo mě, že během necelého měsíce uvidím dvě netrefené odkryté branky,“ kroutil hlavou trenér Jaroslav Veselý.
Na gól čekají zeleno-bílí bez započítání nastavení už 344 ligových minut. Šance si přitom svěřenci Bohemians vytvořit dokážou. Tentokrát měl „Klokany“ spasit útočník číslo jedna a jediný autor gólu z této sezony Júsuf. Tribuny už stály a fanoušci mávali šálami nad hlavou, jenže předčasně.
„Je alarmující, co všechno nedáme. Jeden gól za čtyři zápasy je málo a těžko můžeme chtít body,“ povzdychl si kouč na tiskové konferenci hned v úvodním hodnocení zápasu.
Všem fanouškům vršovického klubu musela problesknout hlavou dva týdny stará událost, kdy sám před odkrytou klecí zamířil pouze do tyče Václav Drchal a tentokrát se obdobně „blýskl“ bahrajnský střelec Júsuf.
V 62. minutě mu Milan Ristovski prodloužil dlouhý balón přímo do běhu a domácí devítka si dlouho počínala výborně. Júsuf udržela na zádech obránce, umně si obhodil gólmana a stačilo jen z malého vápna trefit prázdnou klec. Jenže zkušený útočník zamířil šajtlí mimo. „Podle mě to podcenil. Sráží nás i takové nedůslednosti,“ pokračoval zklamaný trenér o dalším zkratu v koncovce.
Nutno dodat, že tato branka by možná neplatila ani v případě úspěšného zakončení. Postavení Júsufa v momentě přihrávky bylo totiž hodně hraniční. Asistent rozhodčího ale nechal hru plynout a tak se zrodila další obrovská minela.
Co přesně se stalo dlouho velká část osazenstva vůbec nechápala. Klubový DJ okamžitě pustil gólovou písničku a stovky fanoušků mávaly šálami nad hlavou. Až o dobrých deset vteřin později všem začalo docházet, že střelecký půst „klokani“ opět neprolomili.
Mezi zmatené přihlížející patřil dokonce i trenér Jablonce Luboš Kozel: „Myslel jsem, že to je gól, ale já na dálku vidím špatně,“ smál se po vítězném zápase s úlevou ve tváři.
Jeho tým se tak mohl radovat z dalších tří bodů, když jedinou brankou rozhodl aktuálně nejlepší střelec Chance ligy Jan Chramosta. I někdejší kanonýr Bohemians se při svém hodnocení duelu vrátil ke spálené tutovce na druhé straně. „Bohemka tam měla nesmysly. Bylo to až absurdní, co nedali,“ sdělil spokojený střelec.
Bohemians tak i vinou zahozených šancí zůstávají na třech bodech a sérii porážek protáhli na tři zápasy. „Není to krasobruslení. Na výkon, držení míče ani na počet šancí se nehraje. Bez gólu se nehneme,“ uvědomuje si Veselý.
Další šanci na odčinění domácího nezdaru dostane jeho výběr za týden na půdě Karviné. Prosadí se konečně?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|4
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|5
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|15
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu