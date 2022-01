Ledecká v novém! Ukázala outfit pro ZOH: Brácha udělal krásný design

Něco na ní bylo jinak. Na první pohled. Ester Ledecká během závodů v Zauchensee poprvé předvedla světu svou image pro Peking. Zůstaly motivy jejího alter ega, komiksové hrdinky STR, sjezdařská kombinéza se značkou české firmy Don Quiet se ale z tmavých odstínů proměnila v zářivě bílou, na níž se objevily nové motivy. Ty byly stejně jako v minulosti z hlavy Ledecké bratra Jonáše.

„Odvedli fantastickou práci, brácha udělal tenhle krásný design. Oběma moc děkuju a jsem s ní hrozně spokojená, mám spoustu dobrých ohlasů. Spousta lidí mi volá, píše, že se jim kombinéza líbí. Mám radost, sama se v ní taky moc dobře cítím,“ hodnotila Ledecká.

Na myšlence využít svou lásku ke komiksům na závodních tratích se s bratrem Jonášem dohodli už před minulou olympiádou v Pchjongčchangu.

„Vytvořili jsme kolem mě příběh, že já jsem superhrdinka a mám úžasné superschopnosti. Je to skvělý. Ale pořád, kdybych neměla ty výsledky, asi by tomu nikdo neuvěřil,“ líčila Ledecká krátce před startem Her v Koreji, odkud pak odlétala s dvěma zlatými medailemi ve dvou sportech.

Pro Peking navrhl Jonáš Ledecký nový outfit a STR se v něm poprvé představila v Zauchensee.

„Potřebovala si vyzkoušet design, s kterým pojede na olympiádu, jak se jí v tom pojede, jakou bude mít orientaci,“ vysvěluje Ledecké manažer Viktor Valta za agentury Sport Invest. „Už od podzimu se řešilo, že se udělá nový design pro olympiádu. Znovu to vychází z image STR jako superhrdinky. Akorát se to přebarvilo do bíla, hodně se to zesvětlilo.“

Sjezdařské kombinézy mají kromě estetického i praktický význam. Závodnice se v nich musí dobře cítit, potřebují také ale, aby jim materiál na trati pomáhal šetřit čas. Proto se vyrábí tak, aby měl co nejmenší prostupnost vzduchu, ten je podle pravidel určen na 30 litrů na decimetr čtvereční s desetiprocentní tolerancí.

„Materiál ztrácí vlastnosti, vytahuje se. Ester má skoro na každý závod novou kombinézu. Na olympiádu bude mít určitě nové, ty ještě nejsou vyrobené,“ vysvětluje Valta.

Ledecká v osvěženém designu zvládla v Zauchensee povedený víkend. V obou rychlostních disciplínách se dostala do elitní desítky, v nedělním super-G ztratila z devátého místa šest desetin na vítěznou Italku Federiku Brignoneovou.