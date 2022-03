Nadšená Sáblíková v super čase třetí: Nebyl to závod, ale velká párty

Nejdřív ovace vděčného publika, pak skvělý výkon. Martina Sáblíková zajela čas 3:57,165, což je její kariérní maximum mimo vysokohorské prostředí. Z vítězství se radovala favorizovaná Nizozemka Irene Schoutenová, za druhou Ragne Wiklundovou z Norska však zaostala svěřenkyně Petra Nováka jen o setinu sekundy. Radost to rodačce z Nového Města na Moravě ale nepokazilo. „Tři desetiny od Schoutenové a takový čas? O tom jsem si ze začátku sezony mohla nechat jenom zdát. Pro mě byl závod neuvěřitelný. Byli jsme tak strašně blízko,“ vyprávěla nadšeně.

Jak jste si užila poslední souboj sezony s hvězdami v čele s Irene Schoutenovou?

„Nadmíru. Takový čas jsem tady nikdy nejela. Byl to můj nejrychlejší čas o vteřinu a půl. Jsem strašně šťastná za to, jak se mi jelo. Od začátku až do konce jsem měla dost sil, asi to způsobila i atmosféra. Před startem jsem tady měla takový aplaus, který jsem opravdu nečekala. Dodalo mi to odvahu do závodu, bylo to neuvěřitelné. První dvě kola jsem byla tak napumpovaná, že jsem necítila žádnou bolest. Když jsem slyšela své časy kol, doufala jsem, že to dojedu. Byl to asi nejhezčí závod v hale Thialf.“

Šla jste do boje s taktikou atakovat čas 3:57?

„Moc jsem nad tím nepřemýšlela. Najednou jsem přestala myslet na všechno. Když hlásili jména, musela jsem se soustředit, abych si na start vůbec pořádně stoupla, protože to pro mě skutečně bylo emočně náročné. Mělo to tady grády. Jak jsem to rozjela, už se s tím stejně nedalo nic dělat. Musíte pokračovat a doufat, že to tak dojedete až do cíle. Jelo se mi dobře až do posledních dvou kol, ale i tak jsem nevykápla a výsledkově nepropadla. Čas mluví za všechno. Jedna věc je, že rolbaři udělali suprový led, druhá věc ta neskutečná atmosféra.“

Vyrazila vám kulisa dech?

„Bylo to nezapomenutelné. Jsem strašně ráda, že jsem si tady mohla odzávodit a užít si atmosféru. Už během rozjezdu jsem mávala divákům, kteří vstávali, když jsem projížděla. Bylo to hrozně krásné. Koukala jsem, jak jede Schoutenová a užívala jsem si atmosféru. Když tady jede Holanďan, je to masakr. Sledovala jsem její jízdu, protože bylo jasné, že doma pojede neuvěřitelný čas a bude chtít udržet neporazitelnost.“

Mrzí vás, že o jediný bod uniklo celkové třetí místo v celkovém hodnocení SP na dlouhých tratích?

„Po začátku sezony, po všem, co se přihodilo, jsem šťastná i za čtvrté místo. Jsem ráda, že se mi teď začalo jezdit moc hezky. Poznávám se, na ledě jsem to zase já. Je velká škoda, že mě potkalo zranění na konci prosince, na olympiádě to mohlo být jiné. Ale nemuselo. Každopádně jsem ráda za pocity, které jsem teď měla. Chyběl kousek, abych si odnesla talíř za třetí místo. Ale cítím se tak skvěle, že mi to nic stejně nemůže vynahradit.“

Jak jste prožívala loučení s velkou soupeřkou Ireen Wüstovou, která ukončila kariéru?

„Loučil se i Sven (Kramer) a musím říct, že jsem toho docela hodně nabrečela. Je to jedna etapa, která končí. Tito bruslaři začínali v době, kdy já. Lidé z téhle generace postupně začínají odcházet a když si uvědomím, kolik jsme proti sobě jeli závodů a jak jsme se zkámošili, bylo to smutné. Zároveň ale i krásné, co pro ně tady připravili a jak se s nimi rozloučili. Myslím, že nikdo jiný si to nezaslouží tolik jako oni dva.“