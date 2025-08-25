EuroBasket 2025: program a výsledky, skupiny a kdy hrají Češi?
Od středy 27. srpna do 14. září probíhá Mistrovství Evropy v basketbale mužů. Tohoto 42. ročníku EuroBasketu se zúčastní i Česko. Tým trenéra Diega Ocampa se bude muset obejít bez Tomáše Satoránského, který si nestačil doléčit zranění zad. Program, výsledky, skupiny a další informace najdete v článku. Sport Magazín k Eurobasketu objednávejte ZDE>>>
Program – Skupiny – Kde sledovat – Formát – Nominace – Vstupenky
Program zápasů Česka na EuroBasketu 2025
- Česko - Portugalsko, středa 27. srpna, 13:45
- Turecko - Česko, pátek 29. srpna, 13:45
- Česko - Estonsko, sobota 30. srpna, 13:45
- Srbsko - Česko, pondělí 1. září, 20:15
- Česko - Lotyšsko, středa 3. září, 17:00
Program ME v basketbalu mužů 2025
Datum a čas
Zápas
Fáze
27. 8. (12:30)
V. Británie - Litva
Skupina B
27. 8. (13:45)
Česko - Portugalsko
Skupina A
27. 8. (15:30)
Černá Hora - Německo
Skupina B
27. 8. (17:00)
Lotyšsko - Turecko
Skupina A
27. 8. (19:30)
Finsko - Švédsko
Skupina B
27. 8. (20:15)
Srbsko - Estonsko
Skupina A
28. 8. (14:00)
Izrael - Island
Skupina D
28. 8. (14:00)
Gruzie - Španělsko
Skupina C
28. 8. (17:00)
Belgie - Francie
Skupina D
28. 8. (17:15)
Kypr - Bosna a Herc.
Skupina C
28. 8. (20:30)
Polsko - Slovinsko
Skupina D
28. 8. (20:30)
Řecko - Itálie
Skupina C
29. 8. (12:30)
Německo - Švédsko
Skupina B
29. 8. (13:45)
Turecko - Česko
Skupina A
29. 8. (15:30)
Litva - Černá Hora
Skupina B
29. 8. (17:00)
Lotyšsko - Estonsko
Skupina A
29. 8. (19:30)
Finsko - V. Británie
Skupina B
29. 8. (20:15)
Srbsko - Portugalsko
Skupina A
30. 8. (12:30)
Litva - Německo
Skupina B
30. 8. (13:45)
Česko - Estonsko
Skupina A
30. 8. (14:00)
Island - Belgie
Skupina D
30. 8. (14:00)
Gruzie - Itálie
Skupina C
30. 8. (15:30)
V. Británie - Švédsko
Skupina B
30. 8. (17:00)
Lotyšsko - Srbsko
Skupina A
30. 8. (17:00)
Francie - Slovinsko
Skupina D
30. 8. (17:15)
Kypr - Řecko
Skupina C
30. 8. (19:30)
Finsko - Černá Hora
Skupina B
30. 8. (20:15)
Turecko - Portugalsko
Skupina A
30. 8. (20:30)
Polsko - Izrael
Skupina D
30. 8. (20:30)
Španělsko - Bosna a Herc.
Skupina C
31. 8. (14:00)
Slovinsko - Belgie
Skupina D
31. 8. (14:00)
Gruzie - Řecko
Skupina C
31. 8. (17:00)
Izrael - Francie
Skupina D
31. 8. (17:15)
Kypr - Španělsko
Skupina C
31. 8. (20:30)
Polsko - Island
Skupina D
31. 8. (20:30)
Itálie - Bosna a Herc.
Skupina C
1. 9. (12:30)
Švédsko - Černá Hora
Skupina B
1. 9. (13:45)
Estonsko - Turecko
Skupina A
1. 9. (15:30)
Německo - V. Británie
Skupina B
1. 9. (17:00)
Lotyšsko - Portugalsko
Skupina A
1. 9. (19:30)
Finsko - Litva
Skupina B
1. 9. (20:15)
Srbsko - Česko
Skupina A
2. 9. (14:00)
Belgie - Izrael
Skupina D
2. 9. (14:00)
Řecko - Bosna a Herc.
Skupina C
2. 9. (17:00)
Island - Slovinsko
Skupina D
2. 9. (17:15)
Kypr - Gruzie
Skupina C
2. 9. (20:30)
Polsko - Francie
Skupina D
2. 9. (20:30)
Itálie - Španělsko
Skupina C
3. 9. (12:30)
Černá Hora - V.Británie
Skupina B
3. 9. (13:45)
Estonsko - Portugalsko
Skupina A
3. 9. (15:30)
Litva - Švédsko
Skupina B
3. 9. (17:00)
Česko - Lotyšsko
Skupina A
3. 9. (19:30)
Finsko - Německo
Skupina B
3. 9. (20:15)
Turecko - Srbsko
Skupina A
4. 9. (14:00)
Francie - Island
Skupina D
4. 9. (14:00)
Gruzie - Bosna a Herc.
Skupina C
4. 9. (17:00)
Izrael - Slovinsko
Skupina D
4. 9. (17:15)
Kypr - Itálie
Skupina C
4. 9. (20:30)
Polsko - Belgie
Skupina D
4. 9. (20:30)
Španělsko - Řecko
Skupina C
6. 9.
B2 - A3
Osmifinále
6. 9.
A1 - B4
Osmifinále
6. 9.
B1 - A4
Osmifinále
6. 9.
A2 - B3
Osmifinále
7. 9.
C1 - D4
Osmifinále
7. 9.
D2 - C3
Osmifinále
7. 9.
C2 - D3
Osmifinále
7. 9.
D1 - C4
Osmifinále
9. 9.
Čtvrtfinále
9. 9.
Čtvrtfinále
10. 9.
Čtvrtfinále
10. 9.
Čtvrtfinále
12. 9.
Semifinále
12. 9.
Semifinále
14. 9.
O bronz
14. 9.
Finále
Skupiny ME v basketbalu mužů 2025
Skupina
Týmy
Skupina A
Lotyšsko, Srbsko, Česko, Turecko, Estonsko, Portugalsko
Skupina B
Finsko, Německo, Litva, Černá Hora, Velká Británie, Švédsko
Skupina C
Kypr, Španělsko, Řecko, Itálie, Gruzie, Bosna a Herzegovina
Skupina D
Polsko, Francie, Slovinsko, Izrael, Belgie, Island
Kde sledovat ME v basketbale mužů 2025 živě?
Mistrovství Evropy v basketbale mužů můžete sledovat na veřejnoprávní stanici ČT sport nebo na online platformě ČT sport Plus.
Průběh můžete sledovat online na webu iSport.
Herní formát EuroBasketu mužů 2025
- Skupiny se hrají stylem každý z každým na jedno utkání. První čtyři postupují do osmifinále turnaje.
- Postupující se utkají tzv. křížovým pravidlem (A1 - B4, A2 - B3, B1 - A4 atd.).
- Vyřazovací fáze se hraje pouze na jeden zápas.
- V případě nerozhodného výsledku po čtyřech čtvrtinách následuje pětiminutové prodloužení. Pokud je i poté skóre vyrovnané, přidává se další pětiminutové prodloužení. Hraje se, dokud jeden celek nezvítězí.
Česká nominace na ME v basketbale mužů 2025
Rozehrávači
Vít Krejčí (Atlanta Hawks - NBA, USA), Petr Křivánek (Basket Brno), Ondřej Sehnal (ERA Basketball Nymburk)
Křídla
Richard Bálint (Bamberg Basket, Něm.), Jahomír Bohačík, Vojtěch Hruban (oba ERA Basketball Nymburk), Tomáš Kyzlink (Jilin Northeast Tigers, Čína)
Pivoti
Adam Kejval (Basket Brno), Marin Kříž (ERA Basketball Nymburk), Martin Peterka (Yalovasport BK, Tur.), Martin Svoboda (Sršni Photomate Písek), Jan Zídek (Tizona Burgos, Špa.)
Kde se hraje EuroBasket mužů 2025?
Turnaj se hraje ve čtyřech evropských městech: lotyšské Rize, finském Tampere, kyperském Limassolu a polských Katovicích. Češi odehrají skupinu v Rize v hale s kapacitou 11 200 diváků. V Lotyšsku se navíc odehrají i zápasy play off.
Místo konání
Počet diváků
Riga (Xiaomi Arena)
11 200
Tampere (Nokia Arena)
13 455
Limassol (Spyros Kyprianou Athletic Center)
8 000
Katovice (Spodek Arena)
11 036
Vstupenky na EuroBasket mužů 2025
Vstupenky jsou již nějakou dobu v prodeji. Česká reprezentace odehraje svá skupinová utkání v Rize. Tyto vstupenky lze zakoupit buď skrze webové stránky českého basketbalu. Případně přes oficiální stránky turnaje EuroBasketu.
Poslední vítězové ME v basketbale mužů
Poslední evropský šampionát se kvůli covidu konal s ročním zpožděním. EuroBasket 2022 vyhrálo Španělsko, které patří mezi evropské velmoci. Češi na posledním evropském turnaji vypadli už v osmifinále. Česká skupina D se konala v Praze, takže fanoušci mohli naše reprezentanty vidět na vlastní oči.
Rok
Zlato
Stříbro
Bronz
2022
Španělsko
Francie
Německo
2017
Slovinsko
Srbsko
Španělsko
2015
Španělsko
Litva
Francie
2013
Francie
Litva
Španělsko
2011
Španělsko
Francie
Rusko
2009
Španělsko
Srbsko
Řecko
2007
Rusko
Španělsko
Litva
2005
Řecko
Německo
Francie