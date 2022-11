Nedvědova krásná dcera v nesnázích: Na stejnou chybu doplatila během dvou týdnů dvakrát

Dcera Pavla Nedvěda na jednom místě většinou moc dlouho neposedí. Ivana nejen, že často pendluje mezi Turínem a Prahou, ale kromě toho je často také věrným doprovodem pro svého přítele, Sebastiana Kordu, na tenisových turnajích. Jenže právě ono cestování ji teď dostalo do problémů!

„Víte, že je to signál, že jste psychicky vyčerpaní, když ztratíte svůj pas na letišti podruhé během dvou týdnů,“ povzdechla si dcera fotbalového velikána na sociálních sítích. A vzápětí také ukázala na důvod, který ji do pekelné situace dostal: „Na mou obranu, nikdy předtím se to nestalo. Už bych nikdy neměla používat zadní kapsu u kalhot.“

Ivanka sice neprozradila, jestli se jí nakonec pas povedlo najít, anebo bude muset absolvovat kolotoč na úřadech, ale pravdou je, že bez cestovního dokumentu by byla jako bez ruky.

Bez cestování by se neobešla

Její otec Pavel Nedvěd žije v Itálii, kde pracuje jako viceprezident Juventusu, jehož dres předtím léta oblékal coby hráč. Vzhledem k českým kořenům je ale podstatná část Ivančiny rodiny v tuzemsku, a tak sympatická blondýnka většinou dělí čas mezi Turín a Prahu.

Na tyto destinace by možná vystačila jen s občankou, ale dál už by to byl problém. Její přítel Sebastian Korda nejenže bydlí na Floridě, ale většinu času tráví na turnajích v různých koutech světa, kam by se Ivanka bez pasu rozhodně nedostala...