Rudkovská kritizuje chování dopingové Valijevové: Tohle si nemůže dovolit!

Těžko říct, kdo z těch dvou je více kontroverzní. Krasobruslařka Kamila Valijevová (15) si pro sebe ukrojila pořádný kus pozornosti na ZOH v Pekingu, kdy vyšlo najevo, že si k lepším výkonům pomáhala dopingem. Rudkovská, žena krasobruslaře Pljuščenka, je v známá jako královna nevkusu, odbornice na bizárnosti a hlasatelka (ruské) pravdy. Tím víc ji teď naštvala nespravedlnost, kterou u Valijevové viděla!

Rudkovskou rozhořčila Valijevová na Grand Prix v Kazani. Show, kterou mladá Ruska předvedla, Janu nenadchla a navíc větřila, že za výborným hodnocením nestálo ani tak samotné vystoupení, které se příliš nezdařilo, ale skoky předvedené po jeho skončení.

„Pokud jsou předpisy pro všechny, měli by je všichni dodržovat. Letos byly Saše Trusovovové a Sofii Titovové odebrány body za pozdní start - třísekundové zpoždění. Sofii Muravjovové byl odečten bod již na loňském mistrovství Ruska, hodinu po udělení bodování! Kamila dokázala něco, co ještě nikdo v historii krasobruslení nedokázal. Předvedla skokanskou show ještě před tím, než porota její vystoupení ohodnotila!" laborovala Rudkovská na svém telegramu.

Manželka Pljuščenka, který ve světě krasobruslení dosáhl velkých úspěchů, pak v celé věci viděla dvojí metr: „Nechci, aby Kamila byla potrestána jako naše děvčata. Ale chci rovné zacházení se sportovci, otevřenost a respekt k trenérům, rozhodčím a ostatním závodníkům. Co není dovoleno jinému, nemělo by být dovoleno ani nám.“

„Máme nějaká pravidla, nějaké standardy by měly být. A ne dvojí, přátelé a kolegové, ale standardy kvality. Existují přehlídková vystoupení, aby se předvedlo to, co jsem nemohl ukázat v programu! Soutěž ale není přehlídka. A takové věci jsou nepřípustné!“ čertila se Rudkovská, která se pak nenápadně pasovala do role odborníka, který má k pravidlům bodování co říct.

„Mluvím nejen jako manželka sportovce, trenéra a legendy světového sportu, ale také jako člověk, který investuje do sportu dětí a mládeže, a zejména do krasobruslení,“ vysvětlovala svou kompetenci se k věci vyjádřit.

Jana navíc situaci, která se jí nelíbila, probrala se svým mužem, který jí potvrdil, že takové chování si Valijevová na oficiálních akcích nemůže dovolit: „Ptala jsem se Jevgenije a on mi řekl, že něco takového se ještě na žádném turnaji na světě nestalo,“ uzavřela.