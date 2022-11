Hvězda Krejčíková hnula žlučí Pálovi i spoluhráčkám: Byla to zrada, Báro!

V týmu trpělivě buduje rodinnou atmosféru, teď ale architektovi úspěchů české tenisové reprezentace Petru Pálovi (47) hnula žlučí ta, na niž spoléhal nejvíc – Barbora Krejčíková (26).

Vítězka French Open už byla z Texasu, kde hrála se Siniakovou finále Turnaje mistryň, v Evropě, když do Glasgow, kde proběhl Billie Jean King Cup, vzkázala: „Sorry, nejedu, bolí mě levé zápěstí!“

Jak Blesku přímo ze Skotska potvrdil zdroj blízký týmu, Krejčíková nečekanou omluvenkou všechny pořádně nakrkla. Na takové móresy tam nejsou zvyklí. Co se slíbí, to platí. Až do konce turnaje ale všichni drželi jazyk za zuby. Do krajanky se pustili až po semifinálové prohře se Švýcarkami. „No, nebylo to nic příjemného. Člověk musí zatnout zuby a jet,“ řekl ještě diplomaticky Pála. „Ani jedna z holek si totiž po zdravotní stránce nemohla vyskakovat,“ dodal.

Už byla v Londýně

Muchovou trápila viróza, Siniakovou rameno, Vondroušovou noha. Na rozdíl od rodačky z Ivančic ale našly morál přijet. „Nikdo nečekal, že nám dá Bára vědět až na poslední chvíli. Když už byla v Londýně, mysleli jsme, že dorazí,“ nechápala Karolína Plíšková.

„Stačilo by, kdyby tady byla a občas nám ulehčila třeba jedním startem. Takhle se pořád někdo musel šetřit na debla,“ utrousila. Plíškovou týmový podnik odrovnal tak, že přemýšlí o reprezentačním konci. Kdyby aspoň dala Krejčíková o svém záměru vědět dřív, mohl Pála ještě reagovat. „Dal bych vědět Marii Bouzkové. Ta jediná přicházela v úvahu,“ řekl kapitán. Kvůli Báře ale nezbyl čas.