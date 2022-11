Z Texasu do Skotska. Omluvenka Báry? Překvapivá, řekla Siniaková

V úterý na noc amerického času vyletěla z Dallasu do Frankfurtu, odtud do Glasgow, kde má reprezentační štaci. Omluvenku, kterou poslala Krejčíková, obšírněji nekomentovala. „Bylo to překvapivé, ale zdraví je důležité. Pokud je to něco vážného… Bylo to její rozhodnutí,“ pověděla pouze s tím, že tenistky ani necestovaly společně. Tudíž se až zpětně dozvěděla, že se Krejčíková nedostala z Dallasu do svého letadla a musela se přepravovat jinak a komplikovaněji. „Vůbec nechápu, jak se může stát, že máte letenku koupenou a nevidí vás v systému,“ kroutila hlavou s tím, že její cesta byla hladká.

„Lety navazovaly, takže super. Na cestě do Frankfurtu jsem se snažila spát, což se povedlo jen trochu, pak jsem se spíš válela,“ líčila s tím, že na pásmovou nemoc netrpí a ani se jí neklíží oči. Špatné spaní měla spíš den před tím, když si v hlavě přehrávala, jak s Krejčíkovou propásly náskok 7:2 v supertiebreaku a nakonec prohrály finále Masters s párem Elise Mertensová – Veronika Kuděrmetovová.

„Když jsem večer usínala, furt jsem si procházela body a říkala si, že kdybych udělala jedno rozhodnutí jiné, mohlo být všechno jinak. Bohužel…,“ povzdechla si šestadvacetiletá slečna, jež potřetí v kariéře a podruhé za sebou končí sezonu jako světová deblová jednička. V Dallasu díky tomu pózovala s malou trofejí a ve slušivých šatech na oficiálním focení vládkyň žebříčku. „Je to čest končit zase jako první, i když samotné focení byla taková rychlovka, spíš formalita.“

Nyní má před sebou opět novou motivaci – třináctý český titul v BJK Cupu. Když přislíbila účast a dorazila do Skotska, nehodlá spekulovat. Kvůli únavě si dá pozor na zranění, ale je nachystaná nastoupit pokaždé, když na ni kapitán Petr Pála ukáže, ať půjde o čtyřhru či dvouhru. „Zažila jsem to už mnohokrát i na turnajích, že jsem přiletěla a hned hrála,“ usmála se šampionka letošního singlového turnaje WTA v Portoroži a 47. tenistka žebříčku, která je v singlu druhou nejvýš postavenou z český hráček v týmu za Karolínou Plíškovou (32.).

Povinnosti bude mít především deblové a krok do neznáma to pro ni bude v každém případě, neboť s Plíškovou, Markétou Vondroušovou ani Karolínou Muchovou ještě do čtyřhry nikdy nenastoupila. „Ale vím, co se v deblu děje a jsem schopná se adaptovat. Karolína má výborný servis, Kája Muchová mi pomůže ze zadu a já budu dělat práci na síti. A kdybych hrála s Maky, je to vyrovnané, obě jsme ok na síti i zezadu. Se všemi se dá úplně v pohodě hrát,“ neklesala na mysli slečna, která vydrží všechno.