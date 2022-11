Chyba v nasazení tenistek? Ti lidé ale nevidí do šatny, hájí se kapitán Pála

PŘÍMO Z GLASGOW | Stratég, jemuž vyjde takřka každý tah. Tahle reputace kapitána reprezentačního týmu tenistek Petra Pály se otřásla v základech. V semifinále BJK Cupu nenasadil do dvouher Markétu Vondroušovou s Kateřinou Siniakovou, které den předtím skolily favorizovaný výběr USA. Držel je v záloze pro čtyřhru, které se Češky nedočkaly. Švýcarkám podlehly 0:2 a z Glasgow zmizely bez fanfár. Pála hájí své kroky a vysvětluje, co se dělo v šatně.

Letošní finálový turnaj BJK Cupu byl pro váš tým turbulentní. Vše začalo tím, když se den před prvním zápasem proti Polsku omluvila Barbora Krejčíková, jež citovala zranění zápěstí. Jak velká rána to byla?

„Nic příjemného. Člověk musí zatnout zuby a jet, protože ani jedna z holek nebyla ve zdravotním stavu, že by si mohla vyskakovat. Jsem rád, že se tady žádná z nich nezranila.“

Byl jste dál v kontaktu s Krejčíkovou?

„Od té doby, co jsem s ní mluvil telefonicky, když byla na letišti v Londýně a oznamovala mi omluvu, tak ne.“

Kdyby dala Krejčíková vědět dřív, mohli jste povolat Marii Bouzkovou, jež tráví volno na Floridě?

„S Maruškou jsem se bavil ohledně nominace a počítala s tím, že má už konec sezony. Ale v dané situaci, kdybych měl víc času a dal jí vědět, tak by možná přiletěla. Ta jediná přicházela v úvahu, aby pro nás byl turnaj šancovnější. Přeci jen je šestadvacátá na světě. Její účast by nám dala víc možností do dvouhry. Takhle jsme se ocitli bez jasného deblového páru na všechna utkání, museli jsme improvizovat.“

Proti Polsku a USA vaše tahy vyšly. Ale do třetice…

„Už ne.“

Proč jste nakonec ukázal do dvouher na Karolíny Muchovou a Plíškovou, když den předtím zahrály vítězné singly proti USA Markéta Vondroušová s Kateřinou Krejčíkovou. Mnozí si řeknou, že to nedává smysl.

„Ti lidé ale nevidí do šatny.“

Co se v ní dělo?

„Maky (Vondroušová) není v pořádku. Řekla, že zvládne jen jeden zápas. Už v pátek před Amerikou tvrdila, že by po singlu nehrála pravděpodobně debla. Byl jsem rád, že hrála dobře a dlouho na předchozích turnajích, ale o to těžší to pro ni bylo tady. Katka zase přiletěla ve středu a taky to na ni nakonec dolehlo. Dneska (v sobotu) byla nejunavenější ze všech dní. Bylo to na ní vidět, spala asi do jedné odpoledne. Ta by ani omylem nemohla hrát třeba s Belindou (Bencicovou). Škoda, že jsme tu zůstali ve čtyřech.“

Mohl jste si jako kapitán dupnout, přesvědčit je, ať jdou do singlů?

„Kdybych řekl, ať hrají, tak by asi nastoupily. Ale nakonec jsme se všichni přiklonili k jinému rozhodnutí. Tím, že Kája Muchová porazila nedávno Golubicovou v Tallinnu, tak… Těžko hodnotit, když člověk prohraje. Ale nechali jsme tam všechno.“

Co konkrétně vaše tenistky zdravotně trápí?

„Maky zlobí noha. Když zaklekává u bekhendu, hodně ji bolí. Náš lékařský tým říkal, že potřebuje pauzu tak čtrnáct dní, jen tak ji to nepřejde. Kája Muchová sem přiletěla nachlazená. Kačka, která vydrží všechno, si poslední dny stěžovala na rameno, ruku. Přiletěla sem, vydala se ze všeho a taky to na ni padlo.“

Jako jediný tým postoupivší do semifinále jste hráli tři dny po sobě. I to byla nevýhoda.

„Vzhledem k okolnostem to byl úplný masakr. Ale kdybychom turnaj startovali dřív, zase bychom neměli na první zápas Kačku.“

Znovu se ukázalo, jak devastující je, že Turnaj mistryň a finále BJK Cupu jsou tak blízko u sebe. Budete apelovat na to, aby se problém řešil?

„Musí se domluvit dvě organizace ITF a WTA, aby Turnaj mistryň nekončil v pondělí. Nebo najít jiný termín Billie Jean King Cupu po Wimbledonu nebo US Open. Mělo by se to řešit, protože potřebujete zdravé a připravené hráčky. Jak vidíte, nominace se mohou rychle měnit. Vyhrajete těžké utkání a další vás čeká hned příští den. Nám třeba vůbec nepomohlo, že se s USA musela ještě hrát čtyřhra, která nic neřešila. Dostali jsme se pozdě na hotel, řešila se ještě sestava. Od semifinále už povinnost hrát debla nebyla.“

Mělo to dopad?

„Myslím, že jo. Kája Muchová se dostala do postele docela pozdě, protože holky chtěly vědět, kdo bude hrát se Švýcarskem. Já bych jim to řekl třeba až v den zápasu, ale ony chtěly jít spát s pocitem, že vědí, na čem jsou. Příště bychom to měli asi vydržet až do druhého dne. Člověk se v tomhle novém systému pořád učí.“

Nový model se dvanácti týmy v jednom městě je tu druhý rok. Jaký na vás dělá dojem?

„Jedna věc je, že by si člověk přál, aby přišlo víc lidí. I když čeští fanoušci povzbuzovali zdatně. Taky je úplně jiný režim tréninků, trénuje se na vícero kurtech a ještě kratší dobu. A nezvyk je dohrát zápas a hned dělat nominaci na druhý den.“

Při premiéře BJK Cupu v Praze nepostoupilo Česko ze základní skupiny, nyní hrálo semifinále. Jak ho hodnotíte?

„Vzhledem k okolnostem jako úspěch. Porazily jsme nejsilnější tým Ameriku, semifinále se Švýcarskem bylo těsné. Škoda, měl jsem pocit, že finále s Australankami by mohlo být i lehčí. Rozhodně byla šance vyhrát to tu celé.“

Ze semifinále mistrovství světa, jak si BJK Cup říká, by jiné sporty v Česku byly vynášeny do nebes. V podání tenistek, které soutěž ovládly od roku 2011 celkem šestkrát, takový výsledek neoslní. Lidé jsou zvyklí na víc.

„Chápu. Máme tým, se kterým můžeme vždy vyhrát. I když se to povedlo už tolikrát, pokaždé to nevyjde. Teď jsme tu měli jako nejlepší Káju (Plíškovou – 32. na WTA), dřív byly holky trochu výš. Ale věřím, že se další jako Maky a Kája Muchová dostanou výš. Hrály dobře, jsou příslibem.“

Plíšková v televizním rozhovoru naznačila, že už se do týmu vrátit nemusí. Co na to říkáte?

„To se ještě uvidí. Odehrála toho spoustu, vyhrála toho spoustu pro český tým. Záleží na ní. Já bych jí přál, aby se chytila na začátku příštího roku ve své individuální kariéře, což by si pak přenesla i do týmu.“

Češky v BJK Cupu za poslední léta