Pálův pomýlený veletoč na BJK Cupu? Kapitán hrál s kartami, které měl

Český tým měl být v Glasgow pětihlavý, Barbora Krejčíková však nepřicestovala, čímž se výrazně zúžil manévrovací prostor. Navíc Pála před semifinále tvrdil. „Ani jedna z holek není úplně fit…“

Markéta Vondroušová svedla za poslední tři týdny 15 utkání, po operaci zápěstí a půl roce bez ostrých mačů to byl nápor na její tělo. Má potíž s nohou a před sebou na rozdíl od ostatních ještě tři turnaje nižší kategorie v Andoře a Francii, kde chce před sezonou 2023 last minute pozvednout svůj žebříček (99. místo). Už v pátek avizovala, že v Glasgow neplánuje jít zcela „all in“ do roztrhání těla. „Kdybych byla v pozici, že jsou to moje poslední zápasy, tak bych přemýšlela trochu jinak. Chci hrát ještě turnaje, takže jsem opatrná, abych to tady úplně nepřepálila. Musím do toho jít s rozmyslem,“ popsala. V překladu – dvakrát během soboty se jí hrát nechtělo a kapitán nehodlal trhat fungující debl Vondroušová – Siniaková, hlavní trumf proti Švýcarsku.

Přes hranu bylo žádat po Kateřině Siniakové, aby si po bleskovém přesunu z Turnaje mistryň v Americe, kdy obratem doručila vítězné body s Polkami i USA, střihla semifinálový dvojboj v singlu a deblu. Tohle už je o zranění a za měsíc a půl začíná nová sezona.

Tíživou situaci ještě vyhrotil nevstřícný program, Češky jako jediné ze semifinalistek hrály mač třetí den po sobě. A to ani nemluvíme o tom, jak sebezničující pro ženský tenis a nesmyslné je hrát Turnaj mistryň týden před BJK Cupem, který si říká mistrovství světa v tenise. Ano, pouze Česko mělo ze semifinalistek svou vyslankyni na Masters ve Forth Worth.

Tudíž sázka kapitána Pály v podstatě musela mířit na Karolínu Muchovou, která proti švýcarské dvojce Viktoriji Golubicové měla pozitivní zápasové skóre 2:0, ještě na konci září zdolala Švýcarku s jednoručným bekhendem ve třech setech v Tallinnu. Ale její sobotní skotská porážka 4:6, 4:6 v utkání dvojek v podstatě určila český krach.

Karolína Plíšková, jež po čtvrtfinále US Open prohrála pět ze sedmi utkání, mohla proti dobře naladěné světové dvanáctce Belindě Bencicové pouze překvapit. Sama to vnímala, ve Skotsku se necítila na sklonku sezony dobře. Proti Bencicové se ještě vypjala k velmi silnému odporu (2:6, 6:7). I tak coby jednička nepřinesla týmu v Glasgow ze tří pokusů ani jeden bod. Šla však s kůží na trh, udělala, co se po ní chtělo. Lze pochybovat, že by se tak zachovala každá tenistka jejího renomé.

Češky tak budou na dvanáctý titul z BJK Cupu čekat zase o rok déle. Naposledy triumfovaly ještě za starého hracího systému v sezoně 2018. Vlastně je to jako včera. Vždyť současné finalistky z Austrálie čekají na prvenství už 48 let, Švýcarky neslavily pohár ještě nikdy. Letos se to těmto dvěma partám na rozdíl od té české prostě sešlo.