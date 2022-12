Z rodinného pražského sushi baru do Dauhá: Slavný trenér Hašek se chystá na MS!

Sushi bar na pražském starém městě. Sevírka se točí kolem hostů jako čečetka, japonský kuchař je samý úsměv a majitel útulného podniku Ivan Hašek (59) jakbysmet.

Vzdušnou čarou 4200 kilometrů odtud začne 20. listopadu mistrovství světa v Kataru. Slavný trenér a plejer Hašek ty končiny ropou a petrodolary oplývající zná jako své boty. Za sedmnáct let tam koučoval sedm mančaftů. V Dubaji si pořídil vilku a u největšího svátku kopané nemůže chybět.

Ivane, chystáte se na šampionát?

„Pojedu se podívat na nějaké zápasy. Nejspíš tam dorazím z Dubaje.“

Máte vybrané zápasy?

„Nemám, ale nějak se tam dostanu. Spíš na otočku poletím ráno tam a večer po zápase zpátky. Chtěli bysme aspoň dva, tři zápasy vidět. Samozřejmě nepojedu sám. Pojedu s kamarádama. Lístky nějak seženeme, ale tam je to složité se spaním, se sháněním ubytování. Budou tam lítat letadla, mraky letadel, za čtyřicet minut tam z Dubaje jsme. Přinejhorším bychom jeli autem, to je asi osm hodin cesty. Ty vstupenky jsou dost drahé, v průměru čtyři tisíce na utkání. Přijde vám to adekvátní, i když je to mistrovství světa a jednou za čtyři roky? „Ceny si teprve nastuduju, ale vím, že lístky jsou hodně drahé, zvlášť na semifinále a finále. Všichni říkají, že je to šílené, ale i tak je vyprodáno.“

Je v těch končinách opravdu takový zájem o fotbal, nebo je to spíš o návštěvě fandů z celého světa?

„Myslím si, že obojí. Arabský fotbal je strašně sledovaný, je populární, je to tam sport číslo jedna. Umějí udělat atmosféru, fotbal tam milují. Země z okolí, ze zálivu, to mají stejné jako Katar. Budou se snažit jezdit, vidět to. Bude narváno.“

Trénoval jste tam, jací jsou tamní fanoušci?

„Na některých zápasech jsou i placení fanoušci. Dostanou nějaké jídlo, přivezou jim pití, mávají vlajkami a vůbec nevědí, o co jde. Podle mě fandí jeden den někomu a druhý jinému. Ale když jsou velké zápasy a je pěkné počasí, tak to má úroveň. Fotbal v zemích, jako jsou Emiráty, šel hodně nahoru. V týmu je šest, sedm cizinců, chodí tam třeba hráči z Barcelony, z těch největších klubů, takže popularita tam je. Oni to mistrovství mají za odměnu, cpou do toho obrovské peníze, skoupili televizní í práva, takže si to teď chtějí užít.“

To jistě, ale pořadatelství Kataru je terčem silné kritiky. Vy byste pro něj zvedl ruku?

„Já to prostě vidím jinak. Dlouho jsem tam byl, poznal jsem to tam. Takže já bych jim to za to, jak celý fotbal zvedli – úroveň, finance, že tam jezdí největší kluby světa –, dal.“

Jenže Angličané, Dánové a další vedou protesty proti Kataru, jako nevhodné zemi pro šampionát. Rozumíte jim?

„Rozumím. Taky si nemyslím, že je to úplně ideální. Je to jako kdyby se hrálo v Brně. Dauhá je malé, je to riziko, nebude to jednoduché. Taky si ještě nedovedu představit, že budou na stadionech tři zápasy denně, a vyprodané. Ta kapacita ubytování tam prostě není až tak veliká. Jsem zvědavý, jak to celé zvládnou, ale investice, kterou do toho dali, je stonásobně vyšší než na předchozích mistrovstvích světa.“

Ano, ta investice je obrovská, ovšem jsou za ní i zvěsti o tisících mrtvých dělníků a odporných pracovních podmínkách. Co vy na to?

„Je jasné, že tam asi bylo daleko víc pracovních úrazů, ale tím tlakem, který byl zvenku, se pracovní podmínky dramaticky zlepšily. Když jsem tam byl teď, tak podmínky lidí, kteří tam žijí a pracují, jsou na docela dobré úrovni. Víte, co mně vadí?“

Povídejte.

„Že o tom mluví lidé, kteří tam nikdy nebyli. To je ten problém. Já to viděl před deseti patnácti lety. Tehdy to nebylo takové jako teď, tam se o tom dalo polemizovat. Ale teď si myslím, že už je to na daleko lepší úrovni. Víte, tam nikdo nechodí pracovat proto, že musí. Oni tam chtějí pracovat, chtějí si vydělat. Jsou to lidé ze zemí, kde vydělávají desetkrát méně než v Kataru. Tak to prostě je a oni jim tu práci dají. Když někdo investuje 220 miliard dolarů do mistrovství světa, tak je to obrovská částka do obrovské práce. Nějaké pracovní úrazy se tam určitě staly. Problémy tam musely být, to je jasné. Při takovém objemu, evidentně.“

Dnes se hovoří o bezpečnostních opatřeních během MS. Jsou tam vážně tak tvrdá?

„Když jsme tam byli, tak bezpečnost je až přehnaná. Všude musíte procházet rámama. I na tréninkové hřiště, vycházíte z hotelu rámem, všichni musí vyndat všechno z kapes. Je to až moc, kolikrát až otravné, ale je to otázka bezpečnosti, a ta je v té zemi jedna z nejdůležitějších.“

K tomu pořadatelství se váží i takové záležitosti, že fanoušci Anglie budou bydlet v jakýchsi kontejnerech. Je to důstojné?

Takhle, o fotbalisty bude postaráno v nejlepších hotelech. Kapacita těch pětihvězdičkových hotelů, je jich tam dejme tomu čtyřicet, je zabukovaná, takže fanoušci se budou muset trochu uskromnit. Budou bydlet i na obrovských zaoceánských lodích, které tam budou kotvit, ale to ubytování bude samozřejmě problém. Ale budou lítat na zápasy i z okolí, takže ubytování bude i v Dubaji, v Abú Zabí, v Bahrajnu, v Rijádu. Když jsme tam hráli Arabský pohár, což byla generálka na mistrovství světa, tak chodilo v průměru deset, patnáct tisíc diváků a organizace fungovala úplně parádně.“

Píše se o cenách patnáct tisíc korun za ubytování na noc, a pivu za tři stovky, které však nebude na stadionu. Skousnou to třeba fandové Anglie?

„Musí. Prostě každá země má své zákony. Všichni věděli, že tam je problém s alkoholem, že se tam normálně neprodává, jen ve specializovaných hotelích. Takže, jestliže se teď udělala výjimka, že se alkohol bude na některých místech prodávat, tak je to udělané pro diváky, aby nebyli ochuzeni. V nějaké míře to nebude pro fanoušky až tak nepřijatelné, ale budou si muset dávat pozor, aby nebyli v podnapilém stavu, protože to je pak problém. Zkrátka, když přijedete do jakékoliv země, tak musíte respektovat její zákony. Když je nebudete dodržovat, tak vás vyhostí.“

S tím souvisí třeba i varování: Nedělejte si selfie na ulicích a netvařte se na sebe jako milenci. To bude třeba pro návštěvníky z Evropy asi dost těžké.

„Nesmí se tam líbat, nesmí se tam ženy obnažovat, ale to jsou prostě ty zákony jejich země. Samozřejmě, že budou chtít, aby se dodržovaly. Ovšem myslím si, že i přivřou oči. Ano, lidé si budou muset dávat pozor, ale informace o tom, co se smí a nesmí, budou mít.“

Vy tohle všechno znáte, vezmete s sebou na zápasy manželku Kateřinu?

„Ne, ona fotbal úplně nemusí. Pojedeme se Šmícou (Vladimír Šmicer) a s Jardou Černým (bývalý hráč Slavie), takže spíš kluci.“

Jsme u fotbalu jako takového. Pořádající Katar hrál přípravu se slovenským mužstvem z páté ligy. Jaký bude mít tým a má šanci se prosadit?

„Myslím si, že nemají šanci. Země i z okolí budou silnější. Saúdská Arábie, Írán, asijské země budou silnější. Katar bude nějakým způsobem hrát, nebude dostávat dardy, ale na postup ze skupiny to budou mít složité, i když jsou dlouho pohromadě, mají ideální podmínky a je tam spousta naturalizovaných hráčů z Afriky.“

Kdo je váš favorit?

„Favoritů je samozřejmě víc. Pro mě jsou největší favorité Brazílie, Chorvatsko, Portugalsko i Argentina. Jsou to bezvadní, skromní a týmoví kluci a mají i hvězdy.“

Co říkáte na stadiony?

„To je pecka. Nádhera. I zázemí pro hráče má světové parametry.“

Teď balon. Jmenuje se Al Rihla a má být nejrychlejší v historii. Chtěl byste si do něj kopnout?

„Kdo by nechtěl? Jako fotbalista si chci kopnout do každého balonu. Tenhle jsem měl jen v ruce a nedokážu posoudit, jaký je. Ale je dobře, že je rychlý, protože budou padat góly. Lidi to bude bavit, bude to svátek fotbalu.“

Bohužel bez českého nároďáku. Na světovém šampionátu nebyl od roku 2006. A zase nic.

„Je to obrovská škoda. Mistrovství světa je vrchol čtyřletého cyklu. My jsme ho zase nedotáhli do konce, protože chyběli někteří důležití hráče. Myslím si, že náš fotbal by měl k mistrovství světa směřovat, protože je sledované na celém světě. To by měl být vrchol národního týmu, k němu by se měl tým budovat. Tak by se mělo uvažovat na svazu, protože to je úplně něco jiného než mistrovství Evropy.“

Ivan Hašek (59) - hráčská kariéra

Reprezentace ČSSR a ČR: 56 zápasů 5 gólů

Úspěchy: Čtvrtfinále MS 1990

Kluby: Sparta, Strasbourg, Hirošima, Ichiara

Úspěchy: Osm titulů se Spartou Fotbalista roku 1987 a 1988

Ivan Hašek (59) - trenérská kariéra

Reprezentace: Česko, Libanon

Kluby: Sparta, Strasbourg, Vissel Kóbe, Al Wasl, Saint-Étienne, AlAhli, Al-Hilal, Katar SC, Al-Fujairah, Club Emirates, Al-Fujairah

Úspěchy: Dva tituly se Spartou

Zajímavosti

Vystudoval práva.

V letech 2009 – 2011 byl předsedou fotbalového svazu.

S manželkou Kateřinou jsou 39 let.

Má syny Pavla (39) a Ivana (35), oba hráli I. ligu.

Je čtyřnásobný děda.