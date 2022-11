Kdo ovládne MS? Hráči s Ronaldovým egem ne! Do mužstva vnesl neklid

CR7 to zatím nepochopil. Nezaregistroval, že všechno se neustále vyvíjí, tudíž nikdo nemůže žít z minulosti. I když v ní měl roli boha. Je přesvědčený, že fotbal se musí přizpůsobit Ronaldovi zpřed deseti let. Ne naopak.

Jde obecně o problém mega hvězd, kterým se s přibývající slávou a penězi nedostává od okolí reálné zpětné vazby. Všichni je plácají po ramenou. Zvláště ti, kteří jsou na nich finančně závislí. Kdo si dovolí nadpozemské super star kritizovat, je zařazen do škatulky ubohých závistivců, kteří v životě sami nic nedokázali.

Tohle prostředí vede k trablům, nikoli k triumfům. Mapa Ronaldovy kariéry posledních let to dokládá. Do Juventusu Turín přišel, aby Staré dámě vystřílel prvenství v Lize mistrů. Když sever Itálie opouštěl, neměl klub celkové vítězství Champions League a dokonce už přestal kralovat i v Serii A. Viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd poté přiznal, že magická sedmička si na sebe sice marketingově vydělala, ale z hlediska týmové jednoty byla rušivým elementem.

A tak se Ronaldo stěhoval zpět do Manchesteru United, kde si před léty geniálními výkony a kulometnou palbou vybudoval pozici světového hráče číslo jedna.

Obě strany si však dobře nevyhodnotily, že co bylo, už není. Proto se začaly kumulovat výsledky, které si stárnoucí superman z Madeiry a její zaměstnavatel nepřáli. V první sezoně po come backu Ronaldo nastřílel 24 gólů, ale United v Premier League skončili až šestí a nekvalifikovali se do Ligy mistrů. V tomto ročníku zaznamenal v 16 soutěžních zápasech 3 góly a vypadl ze sestavy. Mužstvo bez Ronalda je na tom lépe než s ním: do šampionátové pauzy šlo z 5. místa elitní anglické soutěže s tříbodovou ztrátou na top čtyřku. Navíc má oproti čtvrtému Tottenhamu a třetímu Newcastlu o utkání méně.

Pohled: Ronaldo se ostře rozchází s United. Ti ale měli složitý vztah jeho a Ten Haga čekat a řešit Video se připravuje ...

Ovšem Ronaldo se stále udržuje v přesvědčení, že je nejlepší. A kdo to odmítá uznat, mění se v jeho očích ve zrádce.

„Neříkejte mi, že top hráče, kteří vyhráli úplně všechno, necháte hrát poslední tři minuty. To prostě nejde," prohlásil mimo jiné v interview s Piersem Morganem.

Takže majitel Zlatého míče France footballu musí hrát pokaždé v základní sestavě nebo aspoň odehrát poločas? I když stárne, nohy mu už neběhají tak rychle, jako když si jel pro cenu fotbalového krále, a nechce se podřídit týmovým principům?

To asi ne!

I další myšlenky z inkriminovaného rozhovoru jeho velikost náležitě podkopaly.

Mluvil třeba o nedostatku respektu vůči jeho osobě, ale jaký respekt vyjádřil spoluhráčům naskakujícím na poslední tři minuty zvoláním, že je pod jeho důstojnost být stejným žolíkem?

Jaký respekt vyjádřil klubu, který mu nechává vydělat i coby náhradníkovi horentní částky, on ho však místo poděkování označí za klub zrádců?

Jaký respekt vyjádřil bývalému kouči Ralfu Rangnickovi, o kterém prohlásil, že než dostal angažmá na Old Trafford, vůbec ho neznal?

Ještě že aspoň na rovinu uvedl, že současného Erika Ten Haga nerespektuje.

Mimochodem neznalostí Ralfa Rangnicka se Ronaldo sám usvědčil, že fotbalově zamrzl v době svého rozletu. Rangnick patří k respektovaným novodobým fotbalovým vizionářům. Je jedním z otců celoplošného týmového presinku, do nějž však CR7 způsobem hry – dělám si, co chci - nezapadá.

Jen Ronaldo ví, co zpovědí těsně před vypuknutím mistrovství světa sledoval. Každopádně to nebyl moudrý krok. Pokud chtěl dostát pověsti super profíka, kterou si roky šlechtil, měl veškeré připomínky řešit interně v klubu, případně v kabině. Podle hesla – co se doma upeče, to se tam má také sníst.

Takhle zavařil nejen sobě, ale i portugalskému národnímu celku. Do atmosféry v mužstvu a kolem něj vnesl neklid, což není týmové.

Všechna média čekala, jak se Ronaldo bude zdravit s parťáky na reprezentačním srazu a naopak, jak ti se budou tvářit na něj.

Novináři se nemohli Ronaldových kolegů neptat, co na jeho vystoupení říkají. Byť to portugalským reprezentantům bylo nepříjemné.

Trenér Fernando Santos a jeho pomocníci z toho nyní musejí vybruslit. Vodítkem jim může být portugalská generálka před šampionátem s Nigérií. Výhra 4:0 se udála bez nemocného Ronalda. Budiž to symbolické poselství všem, kdo chtějí na katarské party uspět. S hráči, jejichž ego ční nad tím týmovým, zlato nikdo nevyhraje.