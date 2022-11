Experti Sportu tipují favority šampionátu: Evropa versus Brazílie

Který hráč bude nejlepším střelcem turnaje?

Zdeněk Folprecht, bývalý fotbalista Liberce a Sparty

„Musí to být někdo, kdo se svým týmem dojde co nejdál, protože čím víc zápasů, tím víc šancí na vstřelení gólu. Já osobně budu přát Srbsku, ve výběru mají skvělé útočníky. Mým oblíbencem je Aleksandar Mitrovič. Takže by to klidně mohl být on, ale kdybych si měl vsadit, půjdu jednoznačně po Benzemovi, jelikož Francie dojde hodně daleko.“

Stanislav Levý, bývalý reprezentant a trenér

„Asi nevymyslím nic originálního. Uvedu tedy hráče, o kterých se neustále mluví. V první řadě jde o Harryho Kanea z Anglie, šance má Neymar z Brazílie, samozřejmě to může být Lionel Messi z Argentiny, který možná hraje poslední mistrovství světa. Vybrat jednoho je takřka nemožné, skupina kandidátů je velice početná.“

Jaroslav Hřebík, bývalý trenér Sparty, v současnosti sportovní ředitel mládeže Sparty

„O tomhle jsem zatím detailně nepřemýšlel, ale kdybych měl někoho říct, bude to Karim Benzema.“