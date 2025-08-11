Předplatné

Šmicer: Ať Zafeiris ještě počká, přijdou i ty peníze. Priske to dělá chytře

Čtyři ligová kola sice nejsou kompletní, ale i tak je Vladimír Šmicer překvapen, jak se čelo a spodek tabulky oddělily. „Tři první mají deset bodů, tři poslední jeden. A hned šest týmů ještě nevyhrálo,“ říká ve svém pravidelném hodnocení ligového dění bývalý reprezentant. Píše především o možné odchodu Zafeirise, efektu Priske a zlínském „zázraku“.

Zafeirise chce PAOK Soluň. A asi mu nabízí hodně peněz, což se do hlavy dostane. Není to poprvé, co ho někdo chce, ale já mu radím: Počkej si, hraj Ligu mistrů a za půl roku nebo za rok se k tobě ta nabídka vrátí. Anebo ještě lepší. Buď trpělivý a peníze se ti stejně sejdou.

Christos je zajímavý hráč se stabilní výkonností. Stále relativně mladý, navíc v zápasech dost pracuje, vydává ze sebe všechno. Vyčítáme mu, že chybějí čísla, jako měl třeba Šulc, ale podle mě se zlepšuje i v tomhle a přibližuje se nějakému ideálu. Až na něj dosáhne

