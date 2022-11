Zdráhala věří koučům z ciziny: Změna byla potřeba. Co si myslí o Kataru?

Svým nástupem do čela házenkářského svazu spustil Ondřej Zdráhala (39) revoluci. Zasadil se o zásadní změny. K reprezentaci mužů přizval španělského kouče Javiera Sabatého, ženy vede Dán Bent Dahl. Oba mají k ruce asistenta ze své země, úředním jazykem v elitních výběrech se stala angličtina. „Naši hráči dostanou úplně jiný punc,“ tvrdí bývalý dlouholetý reprezentant v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Padla řeč i na MS ve fotbale, které hostí Katar. Právě v jeho metropoli Dauhá loni ukončil nejlepší střelec ME 2018 aktivní kariéru.

Co má přinést sázka na kouče z ciziny u obou národních výběrů?

„Nebyla podmínka, že chceme zahraniční trenéry. Naskytla se nám možnost mít u mužů španělského kouče. Jsem rád, že ho máme. Španělská škola je v současné době nejlepší, i trenér Kataru je Španěl. Není to jen o systému, ale i o tom, že naši hráči dostanou úplně jiný punc.“

Jak to myslíte?

„Když jsem se bavil se Sabatém poprvé, chtěl, abych mu poslal nějaká videa. A on mi pak říká: Vůbec jsem nevěděl, že jsou vaši hráči tak dobří….Takový pohled měli i ostatní top trenéři. Proto se naši hráči moc nedostávají do těch nejlepších soutěží. V roce 2007 nás bylo v bundeslize osmnáct a trenéři se dívali do Česka. V poslední době se přestali dívat. Je potřeba změnit myšlení. Teď má trenér hráče na tréninku, vidí jejich kvality. Když mu někdo zavolá s prosbou o konzultaci, řekne mu pozitivní věci. Díky tomu můžou naši hráči získat angažmá v lepším klubu.“

Co družstvo žen? Pod Janem Bašným dlouho fungovalo poměrně dost úspěšně.