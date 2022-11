Spartu porazíme 5:1, hecoval Baroš. Vyřadili jsme se sami, řekl Laštůvka

Dá se říct, že jste první dva góly Spartě darovali?

„Určitě. První – penalta. Myslel jsem, že tam napřed byla ruka hostujícího hráče, ale Juryho (Jana Jurošku) to trefilo. Druhý gól jde za mnou. Mohl jsem vyběhnout už na centr, Fryďa (Michal Frydrych) hlavičkoval, Vitík to vracel před bránu, srazili jsme se s Lacem (Ladislavem Almásim). Já o něm vůbec nevěděl a Fryďa si možná taky myslel, že je za ním hráč Sparty, tak se to snažil rychle odkopnout a kopl do brány. Takže dva darované góly. Snažili jsme se otevřít hru a Sparta nás potrestala třetím gólem.“

Kontaktní branka na 2:3 už přišla pozdě? Nebo jste ještě věřil, že by se jeden útok mohl povést?

„Tam už bylo málo času, Sparta už to kouskovala. To už bylo jen takové buď, anebo. Snažíte se to kopnout někam nahoru, Sparta si to pohlídala. To už bylo těžké.“

Je to pro vás hořké završení podzimu?

„Pro mě ano. Fanoušci vyprodali stadion a nemyslím, že jsme byli nějak horší.“

Šancí měla Sparta víc, dost jste jich i pochytal, ne?

„To je nadstavba, gólman musí něco chytit, když chcete porazit Spartu. A já jako jeden z nejzkušenějších nemůžu udělat chybu. Situaci před druhým gólem jsme měli řešit jinak.“

Na osmifinále poháru přišlo přes 14 tisíc lidí, těší alespoň vysoká návštěva?

„Měli jsme informace přes týden, kolik bylo prodaných lístků. Fanoušci zase ukázali, že patří mezi nejlepší v republice, ale my jim v posledním zápase nedali, co chtěli. My i oni chtěli postup do dalšího kola. Za mě velké zklamání.“

Váš trenér Pavel Hapal říkal, že jste křehcí v obraně. Čím si to vysvětlujete?

„Asi je to pravda, dlouho jsme neudrželi nulu. Vždycky jsme nějakou chybu udělali. Nevím proč. Pro obranu, aby si víc věřila, je nul strašně málo. Když se ale dívám obecně na statistiky, tak ani mužstva ze špičky na tom nejsou s nulami tak, jako minulé roky.“

Na čem Baník potřebuje přes zimu pracovat?

„Připravit se musíme hlavně fyzicky, protože musíme makat, nečeká nás lehké jaro. Trošku jsme se herně zvedli, ale furt to bude běh na dlouhou trať. Nevíme, jestli zůstane Plavšič, to je jeden z důležitých hráčů v kádru. Ukázal, že je někde jinde, dlouho v Baníku nebyl takhle rozdílový hráč. A uvidíme, co Laco (Almási). Taky se o něm mluví. Na druhou stranu, Baník nemůže být o jednom, o dvou hráčích. Musíme makat jako tým, možná přijdou jinačí, možná budou změny. To už není otázka na mě. Musíme se připravit, makat od prvního dne individuální přípravy. Liga je strašně vyrovnaná, nesmíme si dovolit, že budeme nechávat body mužstvům, které měly být pod námi.“

Po posledním ligovém utkání jste prohlásil, že kdybyste vyhrál ve Sportce, tak Srdjana Plavšiče ze Slavie koupíte. Už jste si vsadil?

„Sázím furt. (usměje se) V pátek jsem bohužel Eurojackpot nevyhrál, takže musím Srkimu říct, že to zatím nevyjde. Ještě nekončím, ještě se pokusím.“