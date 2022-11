Šilhavý po porážce: Dávali jsme si přednost. Rok 2022? Pozitivní nebyl

Čeští fotbalisté do 21 let prohráli v přípravném utkání před mistrovství Evropy s Portugalskem 1:5 • repre.fotbal.cz

Proč jste prohráli v Turecku?

„Soupeř byl mnohem produktivnější. To byl hlavní rozdíl. My jsme si dávali přednost ve vápně, strašně nám trvalo, než jsme si nějakou možnost připravili. Přitom šancí jsme měli několik. Hlavně v prvním poločase. Naopak soupeři jsme góly darovali, pak už to bylo těžké dohánět, i když jsme se ještě do jedné příležitosti dostali.“

K vápnu to bylo slušné, ale před boxem řada akcí i skončila.

„Ano, je to tak. Jak říkám, trvalo nám strašně dlouho, než jsme si nachystali pozici. Neustále jsme si ji chtěli vylepšit, pak nám do toho soupeř skočil a míč sebral. Do plných to od stavu 1:2 bylo složité. Myslím si, že celkově šlo o remízový zápas. Za plichtu bychom byli rádi, ale prostě nám to nevyšlo.“

Jak hodnotíte rok 2022? Nepostoupili jste na světový šampionát a sestoupili z elitní skupiny Ligy národů…

„Pozitivně ne. Rozdělil bych to na dvě části. V Lize národů jsme odehráli těžké zápasy, tam je potřeba vidět i herní projev. V baráži ve Švédsku jsme herně obstáli, nicméně jsme nepostoupili. To nás mrzí nejvíce.“

Mrzí vás také, že Slavia na sraz nepustila své hráče, ale Švédsku uvolnila Aihama Ousoua?

„Samozřejmě chápu, že Slavia chce uspět v Mol Cupu. Když jsme se však dozvěděli, že uvolnila Ousoua do Švédska, byli jsme z jejich rozhodnutí překvapení.“