Fotbalový šampionát zažehl oheň mezi dvěma rozdílnými vesmíry: Válka světů

Na jedné straně otevřená Evropa, na druhé konzervativní arabský svět. Dva odlišné názory na žití, dva jiné vesmíry v pohledu na lidská práva. Během fotbalového MS graduje mezi oběma kulturami názorová válka.

Starý kontinent se vymezuje proti utlačování sexuálních menšin. Podporu tady mají lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby (LGBTQ+). Evropskou loajálnost se rozhodlo vyjádřit sedm mužstev navlečením duhové kapitánské pásky se slovy »JEDNA LÁSKA«. „Zakazujeme! Je to politické gesto nekorespondující se zásadami FIFA,“ zakročil proti bohulibé myšlence šéf federace Gianni Infantino. Podle mnohých na nátlak královské rodiny pořadatelské země. Neslučuje se to totiž s muslimským smýšlením.

Respektujte kulturu

Němci si ve středu na protest proti utlačování jejich svobodného projevu zacpali rukou pusy. A spustili lavinu nevole. „Tak hele, když jste k nám přijeli, respektujte naše náboženství, kulturu, zákony,“ pustili se do zástupců jedné z nejotevřenějších zemí světa fanoušci z Arabského poloostrova. Už v předvečer MS se do kritiky západního světa pustil i sám Infantino. Vadilo mu kritizování Kataru za to, že je tam trestná homosexualita. „Pokrytectví, jednostranné morální chování,“ durdil se.

Arabové jsou dotčení, že se podobným stylem neprotestovalo před čtyřmi lety v Rusku. Nebo na olympiádě v Číně. V obou zemích jsou s lidskými právy podobné trable.

Tvrdá Belgičanka

Při utkání proti Kanadě se s šéfem FIFA pustila v hledišti do konfrontace belgická ministryně vnitra Hadja Lahbibová. Levačku jí zdobila zakázaná duhová páska. Na rozhovor se těšila dlouho dopředu. „Uvidím, jestli mu dám žlutou, nebo červenou kartu,“ smála se ještě před setkáním. A pak vzkázala, že ji členové katarské vlády přes to všechno ujistili, že jim téma sexuální rovnoprávnosti prý není lhostejné. Tak snad...

1700 mrtvých duší

Bývaly doby, kdy kluby zpod Řípu falšovaly počty diváků směrem nahoru. Nešvar se podařilo vymýtit, ovšem v Kataru k nápravě očividně nedošlo. Tam si v tom při MS přímo libují.

Duel Senegal – Nizozemsko (0:2) se hrál na stadionu Sumáma. Ta aréna má kapacitu 40 000 míst, takže svět užasnul, když se na obří obrazovce objevila cifra 41 721, kterou pořadatelé hrdě oznámili i z reproduktorů. „To je výsměch. Fandili duchové? Bylo tam maximálně 30 000 lidí a na tribunách zely díry.“ Sociální sítě jsou plné rozhořčených reakcí a nejde jen o tento zápas. Katařané bezostyšně nastřelují čísla, jak se jim umane od začátku šampionátu.