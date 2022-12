Pozdvižení po konci Německa na MS: Zpáteční letenky ještě před vyřazením!

Obrovský šok a zklamání. Přesně to je pro Němce vyřazení národního týmu z fotbalového mistrovství světa v Kataru poté, co nedokázali postoupit ze skupiny. Na už tak kritizovaný mančaft se navíc provalil další průšvih. Letenky do Německa si totiž měli rezervovat ještě před koncem na šampionátu!