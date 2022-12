Levý o krachu Němců: V analýze půjdou do hloubky. Ne jako v Česku

V Německu je po vyřazení ve skupině světového šampionátu dusno. Bude se analyzovat, rozebírat, soustředit se na klíčové nedostatky a neutěšený personální stav na některých pozicích v sestavě. „Půjdou do hloubky, budou rozpitvávat všechno možné. Nikdo neřekne půl hodiny po zápase, že trenér má důvěru a tím je to odbyté,“ naráží Stanislav Levý, expert na německý fotbal, na zvláštnost poměrů v Česku.

Dovedete si představit, co se bude v Německu dít po takovém výbuchu?

„Ano, a moc dobře. Nezávidím to ani trenérovi ani hráčům ani týmovému manažerovi, protože se spustí kritika. A bude hodně masivní. Zápas s Kostarikou jsem sledoval na německé televizi, poslouchal jsem pozápasové rozhovory s Müllerem, Neuerem. Přišel trenér Flick, ředitel reprezentačních týmů Bierhoff. Upřímně říkám, že u nás si nikdo nedovede představit, jakým způsobem se neúspěch v Německu bude rozebírat. Když to srovnám s tím, jak jsme si vyhodnotili situaci po sestupu z elitní skupiny Ligy národů, že jsme měli těžkou skupinu a tím to skončilo… V Německu bude pod drsným tlakem jak trenér, tak Bierhoff. Od reportérů hned dostávali otázky, jestli by neměli odstoupit. Zklamání je v Německu obrovské.“

Navíc do Flicka v průběhu šampionátu tvrdě tepaly i legendy. Naposledy kapitán mistrů světa z roku 2014 Philipp Lahm, který dokonce zpochybnil trenérovu pozici.

„Nejenom Lahm, ale také Schweinsteiger, Matthäus. Musím jim dát za pravdu, protože během turnaje Flick vystřídal na pravém obránci tři hráče. Pro mě absolutně nepochopitelně, v prvním zápase postavil na tento post Süleho. S Kostarikou tam byl Kimmich, před tím Kehrer. Obranu nedokázal ustálit, což je pro úspěch na šampionátu klíčové. S Japonci byl na stoperu Schlotterbeck, pak se to zase měnilo. Jediní dva hráči, kteří v defenzivě odehráli na svých pozicích celou skupinu, byli Rüdiger a Raum, který snad jediný na levém beku příjemně překvapil. Flickovi se dále vyčítá, nasazení Müllera. Po zranění určitě nebyl v optimální formě, přitom v každém zápase nastoupil od začátku. Ani Neuera nezastihl turnaj v nejlepší pohodě.“