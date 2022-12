Jak si Ostrák plní americký sen: Messiho bych vítal s otevřenou náručí

Americký sen. Ta dvě slova evokují cestu za uplatněním, slávou i bohatstvím. Byť vyžaduje odvahu a sebezapření. Záložník Tomáš Ostrák (22) se nebál, ostatně už v šestnácti se vydal do Kolína nad Rýnem. Od léta se zabydluje v zemi, která na MS v Kataru postoupila do osmifinále a bude spolupořádat příští šampionát. Od nového roku bude Ostrák u toho, až St. Louis CITY SC vstoupí do Major League Soccer, zatím si zvykal v „přidružené“ soutěži MLS Next Pro. „Chci být součástí něčeho nového a velkého. Zapsat se do historie Saint Louis,“ říká nadšeně. „Ten sen se mi plní.“ A třeba do něj vstoupí i argentinská superstar Lionel Messi…

Že zrovna na světovém šampionátu hráli Angličané s Velšany? Ale jděte… Pozornějšího diváka souběžně hraného úterního utkání USA proti Íránu (1:0) než Tomáše Ostráka byste v Česku nenašli. „Nedívám se jen z povinnosti,“ ujišťuje s úsměvem rodák z Frýdku-Místku, kde také tráví zimní přestávku. Právě on by měl být jediným Čechem, který bude v příští sezoně MLS hrát.

Ptát se, jak jste utkání prožíval, je asi zbytečné…

„Jsem rád, že Američané postupují. Írán byl nebezpečný soupeř, ale oni šli si za postupem a byli přesvědčeni, že se jim to povede. Myslím, že si ho zasloužili.“

Nutno uznat, že Christian Pulisic dosáhl rozhodující trefy i za cenu obětování…

„Určitě bych do toho vlétl stejně, líbilo se mi, jak tam šel agresivně. Byl hladový po gólu a vyplatilo se mu to, dorazil míč do brány. Hodně důležitý gól!“

Stačil jste si s někým ze Států rychle na dálku vyměnit první dojmy?

„S kluky máme vlastní skupinu, kde si o mistrovství světa píšeme. Z postupu byli nadšení.“

Tomáš Ostrák Narozen: 5. února 2000 (22 let) ve Frýdku-Místku

Výška/váha: 175 cm/71 kg

Pozice: záložník

Klub: St. Louis City SC

Kariéra: Frýdek-Místek (2008–2016), Kolín nad Rýnem (Něm., od 2016), Hartberg – host. (Rak. 2019–2020), MFK Karviná – host. (2020–21)

Bilance v Bundeslize: 5 zápasů/0 gólů

Bilance ve FORTUNA:LIZE: 26 zápasů/1 gól

Bilance v reprezentaci U-21: 9 zápasů/1 gól

Úspěchy: postup na EURO U-21 2021 (základní skupina) a 2023

USA v osmifinále čeká Nizozemsko, to je hodně těžký protivník. Jak vidíte šance Američanů?

„Těžko hádat. Věřím, že to bude vyrovnaný zápas, doufám, nebo pevně věřím, že Amerika postoupí i přes ně. Byl by to velký šok pro Nizozemce i celý fotbal – a zároveň by to ještě víc povzbudilo Američany. Měli by ještě větší chuť pracovat do dalších let.“

Sledujete Američany na mistrovství světa opravdu i proto, že vás jejich zápasy baví?

„Určitě. Není to tak, že bych se díval jen proto, že v Americe působím. Jejich fotbal je pěkný i pro oko diváka, strašně mě zaujal. Hrají rychle, dynamicky, presují. Hodně mě to baví. Je radost se na ně dívat, v zápase se pořád něco děje.“

Mělo by to takhle vypadat i v zápasech Saint Louis?

„Chceme hrát podobným stylem. Hodně ofenzivně, hodně napadat, hned po ztrátě míče. Rychle, raz dva, dvě přihrávky do protiútoku a zakončit, být přímočaří. Věřím, že nás to bude zdobit, máme trenéra Bradleyho Carnella, který vyznává Red Bull školu – presink, napadání a tak dále. Může to být hodně zajímavé.“

Byť jste ještě nenastoupil v MLS, je podobný styl pro Spojené státy typický?

„Byl jsem překvapený: v týmu, který nastupoval v MLS Next Pro, bylo hodně mladých kluků a hra rychlá, technická. Nahoru dolů. Byl to fofr, nebo jak se to říká... Takový moderní fotbal. Pak jsme se mohli porovnat se soupeři z MLS i Leverkusenem, který byl v Lize mistrů a hrál s námi v listopadu přátelský zápas. Už můžete podržet balon, vnést do hry trochu klid. Měla vyšší kvalitu, bylo tam víc techniky a taky taktické vyspělosti.“

Můžete už soudit, jak je fotbal ve Spojených státech etablovaný? Pořád se to všeobecně bere tak, že je ve stínu baseballu či amerického fotbalu...

„Fotbal chtějí rozvíjet a posunout ho ještě dál, chystají se na pořadatelství příštího mistrovství světa. Myslím, že jsou na hodně dobré cestě. Je to vidět právě i na šampionátu v Kataru, s Anglií možná byli i lepší. MLS je na vzestupu,