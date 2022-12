Diváci ČT sport v šoku: Oblíbený moderátor končí po 17 letech! Dávali mu málo prostoru?

Diváci českého basketbalu si ho oblíbili. Dokonce tak moc, že volali po jeho návratu za komentátorský stůl. Ten už se ale neuskuteční. Komentátor Jiří Kalemba (37) totiž na obrazovkách České televize skončil. Co za tím stojí?

„Po téměř 17 letech opouštím Českou televizi a ČT sport,“ začal Kalemba na Twitteru ohledně svého odchodu. „Byly to nezapomenutelné roky, které mě profesně a lidsky zformovaly, a jsem vděčný za všechny zkušenosti a vztahy, které mi to dalo. Osobně to ale cítím tak, že se chci posunout dál. Uvidím, co přesně to přinese, ale ČT díky za vše!“ Do nové redakce se ale prý zatím nechystá, a hodlá vyzkoušet něco jiného.

Možný spor s garantem?

Kalemba sice uvedl, že konec v televizi je jeho rozhodnutí, ovšem nejeden basketbalový fanoušek si myslí, že je za tím něco víc. Konkrétně možný spor mezi ním a garantem Jakubem Bažantem, který ho za poslední dva roky na komentování nenasadil, a to ani na MS. ,,Gratuluji pane Zárubo. Odchází jedna z nejoblíbenějších tváří ČT sport, a odhad nás fanoušků, že je to i díky přístupu pana Bažanta k nasazování komentátorů, a to pod vaším vedením, asi nebude úplně nesmysl, že?" vyjádřil se na Twitteru jeden z diváků ČT pod Kalembův příspěvek.

Fanoušci si přáli Kalembův návrat. Výjimkou byl jen zápas na OH mezi Českem a USA, kde komentoval. Skladbu měl v tomto případě na starost právě Robert Záruba.

Kalemba se ale snaží Bažanta hájit. „Upřímně mě současný stav mrzí,“ svěřil se v září v rozhovoru pro web CrunchTime. „Domácí EuroBasket je profesně jeden z vrcholů, které můžeš zažít. Na druhou stranu zcela respektuji jeho výběr. On to jako garant projektu nějak vnímal, a nějak se rozhodl. Není to jen o mně přece, navíc basketbal dělá v redakci víc lidí. Chápu, nemůže nás to dělat osm. Na druhou stranu jsem v redakci přes 15 let, a aby mě nasazení na sport, kterému se věnuji, takto obloukem minulo, to jsem moc nečekal,“ udivoval se.

Podle jeho slov mu navíc chodilo spoustu zpráv od lidí, kteří si stěžovali právě na Bažanta. Tahle kritika v jeho očích tedy není úplně od věcí. „Něco se pojmenovalo, a možná je na místě se tím zabývat,“ sdělil. Nakonec to je ale Kalemba, kdo se rozloučil s ČT.