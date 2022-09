Dusík setřel experta Zelenku za rasistický výrok: Typický trouba

Výkon, který si zaslouží potlesk. Přesně takový včera podali fotbalisté Slovácka na trávníku Kolína nad Rýnen v rámci Evropské konferenční ligy, byť padli 4:2. Kaňkou na jinak dramatickém duelu zůstává poznámka fotbalového experta ČT Luďka Zelenky (49), za kterou to schytal například od moderátora Michala Dusíka.

A co vlastně Zelenka provedl tak skandálního? Narážel na barvu pleti dvou fanynek Kolína. V průběhu 24. minuty si kamera vyhlédla dvě příznivkyně tmavé pleti. „Fanoušci a fanynky Kolína nad Rýnem,“ pronesl komentátor Vlastimil Vlášek, načež Zelenka na něj ihned navázal. „Typický Němky,“ komentoval vzhled fanynek.

Incident s gorilou

Na Twitteru se okamžitě rozjela vlna reakcí, k výroku se pobouřeně vyjádřilo několik osobností ze světa médií, včetně jeho kolegů. „Pokud chce někdo posuzovat národnost podle barvy pleti, tak je typický trouba,“ nešetřil bývalého fotbalistu komentátor ČT Michal Dusík. K němu se přidali další.

„V Německu přece žijou jen modrooký blondýnky,“ napsala sarkasticky redaktorka ČT Pavla Kubálková. Výrok nenechal chladným ani reportéra Českého rozhlasu Matěje Skalického. „Zelenka: Typický Němky. 21. století: Typický rasismus,“ ohradil se proti nemístné poznámce.

Není to ale poprvé, co to Zelenka schytal za podobné výroky. V minulosti způsobil skandál, když ex-sparťanského fotbalistu Leonarda Kweukeho v nadsázce nazval gorilou.