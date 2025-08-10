Cena jako Preciado, Sparta má křídlo z Ekvádoru. Sivok: Splňuje sílu a rychlost
Kosovan Ermal Krasniqi nepřesvědčuje, totálně vypadl z rotace. Indrit Tuci je pryč, Adam Karabec mocně touží po návratu do Německa. Proto Sparta musí nabobtnat na pozici křídla či desítky, jak krajním borcům v útočném trojzubci říká Brian Priske. Měsíc před koncem přestupního termínu přichází za prakticky totožnou cenu jako jeho krajan Angelo Preciado Ekvádorec John Mercado.
Veljko Birmančevič se sice po nedobré sezoně zvedá, mnohem výraznější se zdá také Albion Rrahamni, občas na pravé desítce zaskočí Santiago Eneme či jako testovaná možnost Angelo Preciado.
Přesto Spartě možnosti nestačí. Potvrzují se tak slova kouče Briana Priskeho, který prakticky po každém utkání opakuje: „Ano, pohyb v kádru ještě bude, do konce přestupního okna máme měsíc.“
V Česku je transferové období vypsané do 8. září.
Nyní je tu další změna v týmu. Před sezonou už přišli Eneme z Liberce, Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu, Dominik Hollý z Jablonce a v průběhu ní Kevin-Prince Milla z pražské Dukly.
Cena? Stejná jako Preciado
Nyní se potvrzují páteční informace deníku Sport a webu iSport, že na Letnou míří Ekvádorec John Mercado, v neděli klub jeho přesun z portugalské ligy potvrdil. Třiadvacetiletý reprezentant dorazil z klubu AVS, který po loňském postupu, na němž už se Mercado podílel, nyní udržel v baráži prvoligovou příslušnost.
Cenovku by měl mít stejnou jako Preciado, tedy 2,5 milionu eur (62,5 milionu korun).
„Chtěli jsme do našich ofenzivních řad přidat více rychlosti a síly, a John tato kritéria jednoznačně splňuje. Jde o ekvádorského reprezentanta, velmi dynamického hráče s výbornou akcelerací a pohybem,“ řekl pro klubový web prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok, jenž je ve funkci kvůli zdravotním potížím Tomáše Rosického, s kterým však kroky konzultuje. „Díky své univerzálnosti může nastupovat na obou stranách hřiště jako klasické křídlo nebo desítka, a vzhledem k jeho typologii by v našem systému mohl najít uplatnění i jako wingbek,“ doplňuje Sivok.
Mercado odehrál v sezoně 36 utkání, nastřílel čtyři branky, ve stejném počtu případů asistoval. Za první mužstvo Ekvádoru má odkopané čtyři duely, zatím neskóroval.