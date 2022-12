Marie Růžičková odkryla detaily vztahu se slavným koučem: Zaskočila »hejtry«!

Posadila je na zadek! Marie Růžičková (34) si zejména v začátcích vztahu s trenérem Vladimírem Růžičkou (59) musela vyslechnout dost ošklivé řeči. Řada lidí jí zazlívala, že si s hokejovým koučem začala už v době, kdy jeho dřívější manželka Eva (†53) bojovala se zákeřnou nemocí, které nakonec podlehla. Jiní potom Marii vyčítali, že je s Růžičkou kvůli penězům. A právě těmto zlým jazyky rodačka z Havířova nyní vytřela zrak!

Marie dala do vztahu se slavným trenérem nahlédnout ve své zpovědi v knize Ženy za zády. A právě tam svými slovy rozhodila fanoušky, kteří jí už několik let osočovali z toho, že s Růžičkou žije z prostého kalkulu. To totiž bývalá kadeřnice, která se teď částečně vrátila k řemeslu, vyvrátila zásadním rozhodnutím před svatbou. Kdyby manželství skončilo, odchází se stejným majetkem, s jakým do sňatku vstoupila.

Kniha Ženy za zády • Foto Archív

„Máme předmanželkou smlouvu," přiznala Marie, která má s Růžičkou pětiletou dcerku Lejlu. „Kdybychom se rozvedli, opustím náš dům a jdu sama do světa. Samozřejmě vím, že máme dítě a jeho táta by se vždy postaral, ale pro mě byla předmanželská smlouva důležitá a jsem ráda, že jsme ji podepsali," vysvětlila Růžičková s tím, že finance jejího muže rozhodně nejsou stavebním pilířem jejich vztahu: „Já nechci Vláďovy peníze. Ty nejsou důvodem, proč s ním jsem.“

Marie už navíc v minulosti ukázala, že ono »opuštění domu« jí opravdu velký problém nedělá. Ve chvíli, kdy to doma jiskřilo víc, než se na normální vztah sluší, ze společného útočiště odešla: „Odcházela jsem proto, aby došlo k uvědomění, že ne všechno se vždycky točí kolem hokeje.“

Trable v ráji se ale páru povedlo zažehnat, a navzdory tomu, že Růžička nedávno musel opustit své angažmá v Litvínově se zdá, že alespoň v soukromém životě je po boku své Marušky spokojený...