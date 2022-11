Růžičkova žena Marie o smrti jeho první manželky Evy (†53) i těžkém rozhodování: Láska nad morálkou!

Náhodou se potkali v jednom z chomutovských klubů. Vladimír Růžička (59) se u skleničky podíval do jejích safírových očí, zatočila se mu hlava a pronesl: „Zavolám v úterý!“. Marie Růžičková (34) v knize »Ženy za zády« popsala intimní chvíle s legendou českého hokeje.

Příští rok v únoru to bude sedm let, co úspěšnému hokejové personě vzala rakovina milovanou manželku Evu (†53), s níž vychoval dceru Evičku (40) a syna Vládíka (33). Toho úterý nakonec našel útěchu i srdce u vyučené cukrářky Marušky z Havířova.

„My jsme s Vláďou oba měli veškerou morální brzdu,“ ujistila Růžičková. Rozum jí našeptával: „Holka, to přece nemůže fungovat.“ Před ní se dvořil o 25 let starší chlap, manžel, táta od rodiny. „Na tom nemůžeme postavit budoucnost,“ napadlo ji. Mohli.

Rande beze slova

„Smrt jeho ženy pro něj byla bolestivá a zlomová. Měl skvělou manželku, kterou hodně oceňuji. Čím jsem s Vláďou déle, tím víc,“ uvedla Marie ve své zpovědi. „Byl to pro něj důležitý vztah a já ho nikdy nezpochybňovala,“ dodala.

S Růžičkou se začala stýkat ještě před smrtí Evy. „Vláďovi jsem doporučovala, aby byl s rodinou co nejvíc. Všichni tehdy bojovali, spojili síly a snažili se zajistit nejlepší možnou léčbu. My jsme se viděli jen jednou týdně na pět minut. Ani jsme nemluvili,“ vzpomínala.

U jednoho stolu

Letos to bylo pět let, co slavný trenér udělal z Marie na Červeném hrádku svoji druhou paní Růžičkovou. Mezi bezmála stovkou hostů tehdy chyběl jeho syn. S rychlou novou láskou táty se neztotožnil. „Vláďovým dětem rozumím. Ztratily mámu a bylo to pro ně hodně těžké. V ničem netlačím na pilu. Něco už se změnit nedá.“

Přesto Marie nosí v hlavě bláhový sen. „Přála bych si, abychom mohli být celá rodina u jednoho stolu, aby měl Vláďa všechny děti u sebe. Vím, že ho to trápí a byl by za to moc rád.“