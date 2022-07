Sexy léto u Růžičkových! Slavný kouč se koupe, manželka sluní

Léto je v plném proudu, a tak se to na istagramu hemží fotkami od bazénů, drinky a povzdechy nad tím, jaký je hic. Svou letní pohodou se pochlubila i Marie Růžičková, manželka bývalého kouče nároďáku Vladimíra Růžičky.

„Mám ráda léto,“ napsala Růžičková pod fotku na sociální síti, na které má na sobě sladěné tílko i kraťasy v růžové barvě. To ale není vše. Pánské osazenstvo rozhodně zaujme její výstřih, který dává často na odiv. Léto si ale umí užít i její manžel Vladimír, který trávil čas v bazénu s dcerkou Lejlou.

Zdá se tedy, že u Růžičkových panuje letní idylka a Maruščiny aférky jsou zapomenuty. Před rokem vyplulo na povrch video, na kterém se líbala neznámým s mladíčkem. „Jsem to já, byla to chyba,“ komentovala tehdy Růžičkova manželka skandál pro web expres.cz

A co na to věhlasný trenér? „Žijeme v době, kdy se všichni starají až moc o druhé místo toho, aby koukali sami na sebe. Každy by se měl snažit, aby byl šťastný. A ne pomlouvat a řešit ostatní,“ řekl Růžička pro Sport Magazín.