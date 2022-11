Verstappenovi titul zůstal. Názory na pokutu Red Bullu se různí. Je přísná?

Aby se snížily rozdíly mezi týmy, bylo loni stanoveno, že všechny stáje bez výjimky smí utratit maximálně 145 milionů dolarů za věci ovlivňující výkon závodního vozu. Do této částky se započítávají například všechny součástky na autě, platy zaměstnanců, vybavení garáže či náhradní díly. Červení býci tento limit ovšem minulý rok překročili o 1,8 milionu.

Situace je o to kontroverznější, že právě loni bojoval Max Verstappen s Lewisem Hamiltonem o titul mistra světa až do posledního závodu sezony v Abú Zabí. Otázkou tedy zůstává, zdali by se pilot Red Bullu stal skutečně světovým šampionem, kdyby tým dodržel pravidla.

Ačkoliv fanoušci Lewise Hamiltona volali po tom, aby byl Verstappenovi loňský titul dodatečně odebrán, FIA nakonec rozhodla jinak. Za tento prohřešek udělila stáji pokutu 7 milionů dolarů a navíc přijde v roce 2023 o deset procent přiděleného času ve větrném tunelu. Red Bull uzavřel s FIA dohodu o vině a trestu, čímž oficiálně přiznal pochybení a přijal sankce. Ty i přesto považuje za nepřiměřené.

„Jde o obrovskou sumu peněz a drakonický je také sportovní trest. Pokud strávíme v aerodynamickém tunelu o 10 procent méně času, bude nás to stát 0,25 až 0,5 sekundy času na kolo,“ uvedl týmový šéf Christian Horner.

Podle šéfů konkurenčních stájí je takový trest naopak nedostatečný. „Myslím si, že jakékoli zkrácení času v aerodynamickém tunelu jim uškodí, je však obtížné posoudit, do jaké míry. Rovněž 7 milionů dolarů je v absolutních číslech hodně peněz, ale při širším pohledu a vzhledem k jejich investicím do pohonných jednotek to není mnoho,“ uvedl například šéf Mercedesu Toto Wolff.

Podle sportovního ředitele Ferrari Laurenta Mekiese mohla FIA potrestat Red Bull mnohem tvrději. Se sankcemi tedy spokojený nebyl. „Jelikož součástí trestu není ani snížení rozpočtového stropu na příští sezonu, tým pořád může utratit peníze jinde. Bojíme se, že skutečný účinek trestu je velmi omezený,“ uvedl Mekies.