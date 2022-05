Míč i zvířecí detektiv. Tyhle helmy na formuli v Miami nepřehlédnete

Lando Norris

Zřejmě neoriginálnějším kouskem se může pochlubit Lando Norris. Pilot McLarenu patří mezi velké basketbalové fanoušky. To je na první pohled patrné i z jeho helmy, která připomíná basketbalový míč. „Bylo mi jasné, že si všichni na helmy dají palmy, což mi připadne nuda. Chtěl jsem proto udělat něco hodně jiného. Není to sice elegantní, ale je to jednoduché a odlišné, přesně jak jsem chtěl,“ vysvětluje svůj nápad pilot McLarenu.