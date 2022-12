Moskva předala USA basketbalistku Grinerovou: Výměna za obchodníka se zbraněmi!

Ruské úřady propustily z vězení americkou basketbalistku Brittney Grinerovou, informuje agentura Reuters s odvoláním na ruské ministerstvo zahraničí. Basketbalistku převzali američtí úředníci. Spojené státy Grinerovou vyměnily za vězněného ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.

Americký prezident Joe Biden dnes uvedl, že s Grinerovou již mluvil. „Je v bezpečí. Je v letadle. Je na cestě domů,“ napsal na twitteru. Příspěvek doplnil fotografií z Oválné pracovny, na které je také viceprezidentka Kamala Harrisová, šéf americké diplomacie Antony Blinken a manželka Grinerové Cherelle.

Biden podle stanice CNN dříve výměnu Grinerové za Buta schválil. Výměna byla završena dnes na letišti v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, uvedla ruská agentura RIA Novosti. Výměna se nevztahovala na bývalého vojáka Paula Whelana, dalšího Američana, který je podle Washingtonu v Rusku neprávem vězněn.

Grinerovou zadrželi na moskevském letišti Šeremeťjevo těsně před útokem ruské armády na Ukrajinu, tedy v době stupňujícího se napětí mezi Ruskem a USA. Basketbalistku ruské úřady obvinily z pašování drog kvůli tomu, že u sebe měla náplně do elektronických cigaret s hašišovým olejem. Dvojnásobná olympijská vítězka byla v srpnu odsouzena k devítiletému vězení za pašování drog.

But, který strávil v americké věznici téměř 15 let, se již vrátil do vlasti, sdělilo podle agentury RIA Novosti ruské ministerstvo zahraničí. But byl svého času jako pašerák zbraní jedním z nejhledanějších mužů. Kvůli své ochotě vyzbrojit téměř kohokoli včetně států nebo povstaleckých skupin v Africe, Asii i Jižní Americe si vysloužil přezdívku »obchodník se smrtí«, připomněla agentura Reuters. V roce 2012 byl v USA odsouzen k odnětí svobody na 25 let.