Samopal Thompson. Předvedl unikát, který NHL neviděla přes sto let

Už před sezonou se viděli výš. Nejen v Buffalu věřili, že se současným a nutno dodat ambiciózním kádrem konečně protrhnou roky trápení a budou se měřit s TOP týmy NHL. Aha, tak nic. Nestalo se. Sabres jsou dál zaseknutí v suterénu, tedy alespoň zatím. Americký klub má hlad po gólech. Stále se může vyšvihnout. Velkým příslibem jsou výkony obránce Rasmuse Dahlina, útočníků Alexe Tucha, Dylana Cozense a především úžasná forma Tage Thompsona.

S momentálně 40 kanadskými body se pětadvacetiletý Američan drápe čím dál výš v bodování, čímž přitahuje jen rostoucí pozornost. Jejím středem se stal Thompson už při první šestibodové show 31. října, kdy hattrickem a třemi nahrávkami zdemoloval Detroit. Po pěti gólech a asistenci na hřišti Columbusu byl ovšem o rodáka z Glendale nepřekvapivě ještě větší zájem, vždyť se připojil ke klubovým legendám.

Pouze Dave Andreychuk a Pat LaFontaine dokázali v historii Buffala prožít více šestibodových večerů za jednu sezonu. První zmíněný bývalý vynikající útočník byl navíc až do posledního zápasu s Blue Jackets jediným hráčem Sabres, který dokázal nasázet pět branek za dvě třetiny, natož v jednom utkání. A pět bodů za jednu dvacetiminutovku? To se kromě Thompsona v klubu ze státu New York ještě nikomu nepovedlo.

„Nemyslel jsem si, že se to někdy stane. Je to skvělé, ale i špatné v tom, že i když odehrajete tak povedený zápas, zítra je nový den. Nemůžete být spokojení,“ zůstával Thompson skromný před davem novinářů. „Je mi jasné, že je to velký úspěch. Chcete být šťastní sami za sebe, ale zároveň je toho víc, co je třeba udělat. Nejsme tam, kde bychom chtěli být jako tým. Je mým úkolem, abych nám pomohl se tam dostat.“

Počin samopalu značky Thompson má přesah i do ligových statistik. Když v čase 16:40 svoji čtvrtou trefou zvyšoval vedení na 6:0, dokonal druhý nejrychlejší čtyřgólovou sadu za úvodní třetinu v NHL. O stále nepřekonaný rekord se v roce 1921 postaral Joe Malone, který v dresu Hamiltonu nastřílel čtyři branky za 8 minut a 40 sekund.

Přiblížení se 101 let starému legendárnímu milníku a šestibodovou noc si dost možná víc než sám autor užil trenér Don Granato. Kouč Sabres provází nynějšího týmového tahouna po velkou část kariéry. Thompsona cepoval už jako teenagera v americkém rozvojovém programu (USDP). Znovu se sešli v sezoně 2019/20 v Buffalu. Bývalý útočník na střídačce Sabres se před minulou sezonou rozhodl přesunout dvojnásobného bronzového medailistu z mistrovství světa na centra, což výrazně pomohlo Thompsonovu progresu.

Byl to právě Granato, kdo po drtivém vítězství přišel za Thompsonem, sáhl do kapes, ze kterých vytáhl pět puků a jeden po druhém je předal svému elitnímu centrovi. „Je pro mě opravdu zvláštní mít s Tagem takovou minulost. Vidět ho jako teenagera a sledovat jeho růst a vývoj… Když sledujte kluka, jako je on a jakou odvádí práci, je hezké pak vidět ty odměny. Byl to pro mě velmi zvláštní večer,“ s úsměvem přiznal pětapadesátiletý trenér.

V Buffalu si mohou mnout ruce. Rozpáleného Thompsona si klubové vedení na konci srpna s předstihem pojistilo na dlouho dopředu novou sedmiletou smlouvu za celkem 50 milionů dolarů. Svými úchvatnými představeními dává Sabres zatím více než přesvědčivý důkaz výborné investice.

Střelci s pěti góly za dvě třetiny v posledních 50 sezonách NHL Bryan Trottier (NY Islaners) – 13. února 1982 Dave Andreychuk (Buffalo) – 6. února 1986 Joe Nieuwendyk (Calgary) – 11. ledna 1989 Peter Bondra (Washington) – 5. února 1994 Timo Meier (San Jose) – 17. ledna 2022 Tage Thompson (Buffalo) – 7. prosince 2022

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:49. Laine, 32:04. Nyquist, 44:47. Laine, 55:49. Nyquist Hosté: 03:21. Cozens, 05:32. T. Thompson, 07:28. Dahlin, 07:50. T. Thompson, 12:22. T. Thompson, 16:40. T. Thompson, 36:07. T. Thompson, 37:19. Krebs, 39:16. Tuch Sestavy Domácí: Korpisalo (8.–40. Merzlikins) – M. Bjork, Gavrikov, Gudbranson, Berni, Peeke, Bayreuther – Laine, Jenner (C), J. Gaudreau – Nyquist (A), Roslovic, K. Johnson – Činachov, Sillinger, Marčenko – Olivier, Kuraly, E. Robinson. Hosté: Luukkonen (C. Anderson) – Dahlin (A), Samuelsson, Jokiharju, Power, Pilut, Bryson – Tuch, T. Thompson, J. Skinner – Peterka, Cozens, Quinn – V. Olofsson, Jost, Mittelstadt – Okposo (C), Krebs, Girgensons (A). Rozhodčí Samuels-Thomas, Rank – Nansen, Baker Stadion Nationwide Arena, Columbus Návštěva 15659 diváků

