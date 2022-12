Ústup českých brankářů? Ne! Vladař si plní sen, z Vaněčka vyrostl vítěz

Vítek Vaněček vychytal druhou nulu v sezoně a vrátil tým New Jersey do čela tabulky NHL, Kdykoli se do branky Calgary v poslední době postavil Daniel Vladař, Flames zvítězili. Na začátku sezony to v NHL spíš vypadalo na ústup českých brankářů. Teď je to jinak. Místo soumraku přišel nový rozbřesk.

Některé předpoklady se naplnily. Zatím. Pavel Francouz nepřechytal v Coloradu nově příchozího Alexandara Georgieva. Petr Mrázek se topil ve slabém Chicagu, dokud si opět nezranil třísla. David Rittich paběrkuje ve Winnipegu, zachytá si tak dvakrát do měsíce. Na Karla Vejmelku míří v každém utkání sprcha střel, v průměru 34 za zápas. Je zázrak, jaká vykazuje čísla. Jenže Arizona moc nevyhrává, což ho až na občasné záblesky tlačí do pozadí.

Svět si víc všímá vítězů. Ten vyrostl z Vítka Vaněčka, byť se to po krušných začátcích ve Washingtonu tak úplně nečekalo. Po příchodu do New Jersey však předvádí vynikající výkony a má výsledky. Naposledy pomohl v noci na středu 24 zákroky k výhře Devils nad Chicagem 3:0.

Podruhé v sezoně uhájil čisté konto a vylepšil si osobní bilanci na 12 výher v 17 utkáních. Ze svých posledních 15 startů neuspěl pouze jednou. Opět potvrdil roli jasné jedničky celku z Newarku, který bojuje o první místo tabulky celé NHL.

Vaněček s čistou hlavou

„Myslím, že jsme to zvládli výborně. Byl to týmový výkon, navzájem jsme si pomohli a společně to zvládli,“ povídal s pokorou šestadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu. „Obrana podala skvělý výkon, já se snažil co nejvíc pomoct. S tím jdu ale do každého utkání. Z nuly mám velkou radost, ještě důležitější jsou ovšem dva body, které jsme získali,“ zdůraznil.

Gólmani byli pro Devils v předchozích letech problém. V minulém ročníku se jich v brance prostřídalo dohromady sedm. Nejvíc vítězných zápasů měl Nico Daws s deseti výhrami. O jednu míň si připsal MacKenzie Blackwood, který se měl s Vaněčkem dělit o místo. Český brankář ho však převálcoval a po čtvrtině soutěže nejlepší výkon z předchozí sezony dávno překonal.

„Vítek si udržel nastavenou laťku. Jeho výkony nám dodávají ohromné sebevědomí a energii. Naším úkolem je, aby si takovou pohodu udržel co nejdéle,“ prohlásil útočník Jesper Bratt. „Od začátku sezony patří mezi naše opory, tým se o něj může opřít,“ přidal se hlavní trenér Lindy Ruff.

Proti Blackhawks byl Vaněček nejzaměstnanější hned v úvodu, kdy čelil třinácti střelám soupeře a během 22 sekund zneškodnil šance Patricka Kanea a Maxe Domiho. Jeho tým v tu chvíli vedl 1:0 a v průběhu druhé třetiny odskočil na tři góly.

V reakci na klíčový moment utkání pak Vaněček naznačil jedno z možných tajemství svého úspěchu. Je víc nad věcí, přestal si připouštět věci, jež ho dřív mohly limitovat. „Snažím se v průběhu utkání nemyslet na to, kdo zrovna stojí proti mně. Kdybych to udělal, neměl bych čistou hlavu, což by bylo špatné. Třeba zrovna Kane je vynikající hráč s neskutečně šikovnýma rukama. Jsem rád, že se mi povedlo ho vychytat,“ podotkl.

Vaněček je s brankovým průměrem 2,10 třetí nejlepší v celé lize, mimochodem těsně za bývalým kolegou z Washingtonu Iljou Samsonovem, který od nové sezony chytá za Toronto, ale má za sebou polovinu toho, co český gólman. Ten si s každým dalším zápasem vylepšuje osobní statistiky, s úspěšností zákroků 92,2 procenta se držel rovněž v popředí ligové hitparády. „Cítím se výborně, vždycky záleží na souhře všech. Momentálně se nám daří, předvádíme dobrý hokej a máme výsledky,“ připomněl.

Vladařovi se plní sen

Na přehled nejlepších gólmanů NHL se vůbec hezky dívá. Těsně za nejlepší desítkou se s průměrem 2,59 gólu na utkání drží taky Daniel Vladař, který Calgary vychytal čtyři výhry v řadě. Jakmile se v poslední době postavil do branky, jeho tým pokaždé zvítězil. Ze všech stran na něj pějí chválu, on sám se drží při zemi. „Je to super. Splnil se mi sen. Na druhou stranu musím pořád zůstat skromný a pokorný,“ řekl pětadvacetiletý brankář, jenž do Flames přišel z Bostonu a působí tam druhou sezonu.

Má lepší fazonu než jednička týmu Jacob Markström. Švéd z posledních pěti utkání nastoupil pouze proti Montrealu a Calgary odešlo s porážkou. Vladařovi dával kouč Darryl Sutter v poslední době větší prostor. Pomohl k výhrám nad Washingtonem, Floridou, Arizonou i středečnímu vítězství nad Minnesotou. „Ale nemůžu z toho lítat v oblacích. To bych se taky mohl rychle vrátit domů. Snažím se vždycky co nejlíp připravit na každý zápas. Jako by to měl být ten poslední,“ zdůraznil Vladař.

V této sezoně nastoupil od začátku k devíti zápasům a připsal si pět výher. Nyní prožívá jedno ze svých nejlepších období, podobně jako před rokem, kdy uhájil dvakrát po sobě nulu. „Snažím se dělat to nejlepší. Hlavně pomáhat týmu, abychom vyhrávali,“ dodal. A to se mu daří. Proto teď v brankovišti Flames panuje on.

Top 10 brankářů podle průměru gólů

1. Linus Ullmark (Boston) 18 zápasů 1,82 2. Ilja Samsonov (Toronto) 9 zápasů 2,09 3. Vítek Vaněček (New Jersey) 17 zápasů 2,10 4. Connor Hellebuyck (Winnipeg) 19 zápasů 2,26 5. Ilja Sorokin (NY Islanders) 19 zápasů 2,33 6. Matt Murray (Toronto) 9 zápasů 2,34 7. Pjotr Kočetkov (Carolina) 10 zápasů 2,44 8. Semjon Varlamov (NY Islanders) 9 zápasů 2,52 9. Jake Oettinger (Dallas) 18 zápasů 2,54 10. Ville Husso (Detroit) 18 zápasů 2,54 ...14. Daniel Vladař (Calgary) 10 zápasů 2,59 Pozn.: Brankáři s minimálně 8 zápasy v sezoně.

