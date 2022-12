Biatlonový skandál: Suverén Bø urazil oslavou vítězství Švédy!

Do sezóny vletěl jako uragán a naprosto dominuje. Norský závodník Johannes Thingnes Bø (29) opanoval hned šest ze sedmi dosavadních závodů, ale také pořádně popudil své soupeře ze sousedního Švédska. Po dominantním vítězství ve stíhačce v rakouském Hochfilzenu totiž předvedl netradiční oslavu a ještě do severských soupeřů rýpl.

Cílem projel s pohodlným náskokem před svým krajanem Laegreidem a tak měl dostatek času, aby si užil ovace tribun. Ihned po protnutí pásky se chytil za pravé stehno a posléze předvedl podivný taneček, při kterém třásl především svým sedacím svalem. Když se později na zvláštní styl oslavy dalšího triumfu zeptal televizní reportér, tak Johannes odvětil, že šlo o „pozdrav Švédsku“.

To se ovšem logicky nesetkalo s příliš přívětivou reakcí. „Dá se to vykládat jako urážka,“ ohodnotila jeho čin expertka švédské televizní stanice SVT Helena Ekholmová. Další sůl do ran pro severskou zemi byl i výsledek jejích nejlepších závodníků. Až na devátém místě skončil nejlepší ze Švédů Sebastian Samuelsson a desítku uzavřel jeho krajan Martin Ponsiluoma.