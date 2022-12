Ledecká popsala plány: Věřím v účast na MS! Tým si užívá, ale moc ho nevidí

Místo tradičního kolotoče a neustávajících proměn z lyžařky na snowboarďačku teď zažívá Ester Ledecká neobvykle klidné období. Za všechno může srpnové zranění v tréninku, při kterém si způsobila zlomeninu klíční kosti.

„Příprava byla fantastická. Jako vždycky. U vody, v teple. V půlce srpna jsem se ale při tréninku rozmlátila. Odvezli mě přímo na operační sál,“ připomíná Ledecká. „Čekalo se, jak věci poběží. Lyžovat jsem začala po dvou měsících rekonvalescence a rehabilitace.“

Koncem listopadu však vyšlo najevo, že stav zraněného místa stále není ideální. STR v tréninku čelila bolesti. A nakonec jí nezbylo, než podstoupit druhou operaci.

„Kost bohužel nesrůstala tak, jak měla,“ vysvětlila Ledecká. „Nyní čekám na rentgen. Měl by být za čtyři týdny. Pak si s doktory řekneme, jak budeme pokračovat. Věřím, že se vrátím nejpozději na snowboardová a lyžařská mistrovství světa. Ta jsou v únoru. Záleží na tom, jak bude kost srůstat. Pojedu, co stihnu. Žádný extra plán před sezonou nikdy nemám.“

Pokud bude všechno v pořádku, Ledecká se bude moct připravovat na návrat do Světového poháru po Novém roce. V lednu si zřejmě bude muset mezi snowboardingem a alpským lyžováním vybrat. Smysl by dávaly především rychlostní víkendy na lyžích ve Svatém Antonu a v Cortině d´Ampezzo, které by jí mohly posloužit jako příprava na únorový světový šampionát v Méribelu.

SP V LEDNU LYŽOVÁNÍ 14. – 15. ledna Sv. Anton (Rak.) sjezd, super-G 20. – 22. ledna Cortina d´A,pezzo 2x super-G, sjezd SNOWBOARDING 10. ledna Bad Gastein (Rak.) paralelní slalom 14. ledna Scuol (Švýc.) paralelní obří slalom 21. - 22. ledna Bansko (Bul.) paralelní obří slalom, paralelní slalom

Pro Ledeckou by lednové závody znamenaly taky první možnost pro ostrou zkoušku jejích nových lyží. Před sezonou totiž opustila rakouského giganta Atomic a závodit bude na lyžích značky Kästle.

„Zvykla jsem si hned. Jsou to lyže, na kterých se cítím bezpečně. Což je pro to, abych jezdila rychle, nejdůležitější,“ pochvaluje si Ledecká.

Kolem sebe má i lehce pozměněný tým spolupracovníků. Lyžařskými trenéry zůstávají Tomáš Bank s Franzem Gamperem, snowboardovým koučem je dál Justin Reiter. Do sestavy přibyl věhlasný servisman Guntram „Tschunti“ Mathis, který dřív pracoval s Bode Millerem či Alexisem Pinturaultem. K fyzioterapeutovi Michalovi Lešákovi přibyl Jaroslav Blažek.

„Atmosféra je senzační. Akorát kvůli tomu mému zranění se teď nejvíc vídám s fyzioterapeuty a doktory. S ostatními si jen volám,“ podotkla Ledecká.

Sílu může čerpat z příběhu své italské kamarádky a bývalé stájové kolegyně Sofie Goggiaové. Ta si v minulé zimě způsobila zranění zkříženého vazu, frakturu v holenní kosti a poranění šlachy. Třiadvacet dní poté pak v olympijském sjezdu v Jen-Čchingu vybojovala stříbrnou medaili. A ve skvělé formě vtrhla i do nové sezony, v Lake Louise vyhrála oba sjezdy. Jako favoritku na velký křišťálový globus ale STR vidí Američanku Mikaelu Shiffrinovou.

„Mikaela má výhodu, že jezdí výborně všechny disciplíny. Nejen slalomy. Moc bych jí glóbus přála. Z kluků bych upozornila na Marca Odermatta. U snowboardistů jsou predikce těžší. Je to tam dramatičtější. Tipuju mé sparingpartnery – Lee Sangho a Tim Mastnak,“ řekla Ledecká.