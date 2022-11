Šok švédské biatlonistky: „Omylem“ ji operovali slepák, teď musí na tři týdny odpočívat

Tak tohle »sáhnutí vedle« vyšlo pěkně draho! Mladá švédská biatlonistka Moa Lundgrenová se po návratu z dovolené necítila vůbec dobře a v nemocnici měli jasno: Okamžitě na sál! Jenže jak se později ukázalo, žádná operace nebyla potřeba a rodačka z Umeå teď tři týdny bude muset vynechat lyže naprosto zbytečně...

Moa po návratu z Mallorcy necítila dobře. Byla slabá a později se k potížím přidala i horečka. „Měl jsem silné bolesti v břiše a ve směru slepého střeva. Když jsem se dostal do nemocnice, mysleli si, že mi musí slepé střevo odstranit,“ řekla podle Heute.at biatlonistka.

Čtyřiadvacetiletá Švédka se podrobila operaci, ale později se zjistilo, že vlastně vůbec nebyla nutná. To, co sportovkyni trápilo, totiž vůbec nebylo slepé střevo, ale zánět mízních uzlin. Jedná se přitom o zdravotní potíže, které se projevují podobně, nicméně si nevyžadují operaci.