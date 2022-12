Vémolu pustili z nemocnice: Pohublý obličej a slova o trosce!

Dva týdny mimo domov a velké zdravotní potíže se na známém MMA bijci podepsaly více, než by si jeho obdivovatelé přáli. Karlos Vémola (37) se pochlubil fotkou s dětmi po návratu z nemocnice a je na ní viditelně pohublý. Nalomené zdraví je na něm hodně patrné, ale radost z propuštění je i tak veliká.

Že to bylo opravdu zlé, to naznačuje i video, které natočil v den svého propuštění na nemocničním lůžku. „Během dvou týdnů ze mě byla troska, co si pomalu sama nedojde na záchod,“ svěřil se s nepříjemnou situací. Ale populární Terminátor se nenechal zlomit a už vyhlíží lepší zítřky. Aktuálně si zřejmě dá delší pauzu od sociálních sítí a chce se plně soustředit na zotavení a svou rodinu. Alespoň tak se vyjádřil těsně před propuštěním.

Ihned po příjezdu domů ovšem neodolal a ještě se pochlubil, že si konečně užívá v milovaném prostředí se svými nejbližšími. „Konečně doma,“ popsal fotografii, na které se mazlí se svými dvěma ratolestmi Lilinkou a Rockym. Zástupy jeho fanoušků nyní doufají, že pauza nebude tak dlouhá a jejich idol je bude brzy opět zásobovat momentkami ze života a těší se i na jeho návrat do klece Oktagonu.